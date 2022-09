Le TFC fait un sprint avant la fin du mercato, voici toutes les arrivées et départs de l’été

La saison des transferts de l’été s’est achevée jeudi 1er septembre à 23 heures. Voici tous les mouvements du mercato du TFC.

Les joueurs du TFC sur le terrain. Crédit photo : Toulouse Football Club

Les jeux sont faits. La saison des transferts de l’été s’est achevée jeudi 1er septembre à 23 heures. Durant ce mercato, le TFC a enregistré six arrivées, dont deux durant le dernier jour, et neuf départs. Les voici.

Zakaria Aboukhlal, première recrue du mercato du TFC

Zakaria Aboukhlal, nouvel attaquant du TFC. Crédit photo : twitter @toulousefc

À six semaines du coup d’envoi de la saison de Ligue 1, lundi 27 juin, le TFC annonce le premier recrutement de son mercato estival. Et comme l’an dernier, le premier renfort des Violets est un attaquant. Il s’agit de l’international Marocain Zakaria Aboukhlal, 22 ans.

Né à Rotterdam aux Pays-Bas, Zakaria Aboukhlal est passé par toutes les catégories de jeunes avec la sélection néerlandaise (35 sélections) avant de finalement choisir de jouer avec l’équipe du Maroc (11 sélections). Il est formé par le PSV Eindhoven avec qui il fait ses débuts chez les professionnels à 18 ans, avant de rejoindre AZ Alkmaar où il gagne du temps de jeu.

Kjetil Haug, un gardien rejoint les Violets

Le gardien Kjetil Haug. Crédit photo : twitter @toulousefc

Dans la foulée, le TFC annonce le recrutement de Kjetil Haug mardi 28 juin. Le gardien est la deuxième recrue de son mercato estival. Le Norvégien de 24 ans arrive en provenance du club de Vålerenga.

Le gardien est passé par les équipes de jeunes de Manchester City. Là-bas, il a d’ailleurs côtoyé un ancien Violet : le milieu de terrain espagnol Manu Garcia. International norvégien dans toutes les catégories jeunes jusqu’aux U21 (39 sélections), Kjetil Haug a disputé 27 matchs cette saison pour six clean sheets en Eliteserien avec le club de Valerenga.

Thijs Dallinga, un serial buteur sur l’île du Ramier

Toulouse recrute l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga. Crédit photo : Toulouse football club

Durant ce mercato estival, le TFC signe un joli coup en engageant l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga, en provenance d’Excelsior Rotterdam (Pays-Bas). Il est le meilleur buteur du championnat de deuxième division néerlandaise.

Sson palmarès parle pour lui : « 36 buts et 9 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues, la saison passée. Plus qu’un attaquant, c’est bien un buteur qui s’engage aujourd’hui au Toulouse Football Club en la personne de Thijs Dallinga », note le club.

Oliver Zanden, un pur latéral gauche signe avec le TFC durant le mercato

L’attaquant Oliver Zandén signe avec le TFC. Crédit photo : Toulouse Football Club

Au cœur de l’été, le TFC annonce mardi 19 juillet le recrutement du défenseur suédois Oliver Zandén, désormais 22 ans, un imposant gabarit sous un sourire enjôleur. International U21, il arrive en provenance d’Elfsborg, son club formateur.

Oliver Zandén est présenté par le Téfécé comme un « pur latéral gauche ». Le club note que « ses velléités offensives et son sens de la récupération lui ont permis d’en faire un des défenseurs les plus en vue d’Allsvenskan cette saison ». Il a mis deux buts et fait trois passes décisives en 13 matchs de première division suédoise.

Theocharis Tsingaras prêté au Téfécé

Theocharis Tsingaras est prêté au TFC. Crédit photo : Toulouse Football Club

La saison des transferts vit ses dernières heures, dans l’après-midi du jeudi 1er septembre. Pour sa cinquième recrue du mercato estival, le TFC s’attache en prêt les services du milieu de terrain Theocharis Tsingaras, 22 ans, arrivé en provenance du PAOK Salonique.

« Lauréat de la Coupe de Grèce en 2021, l’ancien international Espoir grec (14 sélections) a contribué à l’accession du PAOK Salonique pour le troisième tour de qualifications de Ligue Europa Conférence en terminant deuxième de Super League, le championnat de première division grecque », indique le club haut-garonnais.

Veljko Birmancevic, la surprise du chef

Veljko Birmancevic signe avec le TFC dans les dernières heures du mercato. Crédit photo : Toulouse Football Club

Vous pensiez que c’était terminé, et bien non. Dans la soirée du jeudi 1er septembre, le Toulouse Football Club enregistre un deuxième renfort avec l’arrivée de l’attaquant serbe Veljko Birmancevic, en provenance du club de Malmö FF.

“Birma” vient densifier le secteur offensif de Philippe Montanier, après les arrivées de Zakaria Aboukhlal et Thijs Dallinga cet été. Formé au Partizan Belgrade, l’international serbe (3 sélections) a fait les beaux jours du club de Malmö FF depuis une saison et demi, fort de 27 buts et 13 passes en 71 matchs avec les “Bleu ciel”.

« Un passage remarqué au sein du club le plus titré de Suède, avec qui il a décroché un titre de champion d’Allvenskan en 2021 et une coupe de Suède en 2022. Et pris part à plusieurs joutes européennes : de la phase de groupe de Ligue des Champions disputéegroupe la saison dernière au sein du groupe H (Chelsea, Juventus Turin, Zenith St-Petersbourg) à la campagne de qualification de Ligue Europa à laquelle il a participé cette saison, aidant Malmö à poursuivre l’aventure en phase de groupes », fait savoir le TFC.

Les départs du TFC durant le mercato

Nathan Ngoumou rejoint le Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Il portera le numéro 19. Crédit photo : Borussia Mönchengladbach

Sam Sanna, prête à Laval (Ligue 2)

Mamady Bangré, prête à QRM (Ligue 2)

Bafodé Diakité, transféré au LOSC (Ligue 1)

Kalidou Sidibé, transféré à QRM (Ligue 2)

Samuel Kasongo, transféré à l’AC Bellinzone (Suisse)

Naatan Skyttä, prêté au Viking FK (Norvège)

Nathan Ngoumou, transféré au Borussia Mönchengladbach (Allemagne)

Tom Rapnouil, prêté au Botev Vratsa (Bulgarie)

Kléri Serber, prêté au Botev Vratsa (Bulgarie)