Blessé, Rhys Healey est hors-jeu pour plusieurs mois

L’attaquant anglais du TFC Rhys Healey doit être opéré après s’être blessé durant le match face à Lorient dimanche 21 août. Il ne pourra pas jouer pendant plusieurs mois.

Coup dur pour les Violets. L’attaquant anglais du TFC Rhys Healey doit être opéré après s’être blessé durant un match de la troisième journée de Ligue 1 a annoncé le club haut-garonnais ce lundi 22 août.

« Notre attaquant Rhys Healey a été victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche, dimanche, lors du match contre le FC Lorient. Il sera opéré vendredi, avant d’observer une absence de longue durée », indique le TFC.

« C’est vraiment difficile pour moi d’accepter cette mauvaise nouvelle une deuxième fois. Je vais maintenant prendre du temps pour moi », a déclaré le joueur sur un réseau social.

Thank you everybody for the supporting messages it’s really hard for me take in the bad news the second time around I will now take time away from everything to concentrate on trying to get myself back in the near future and hope to be back doing what I love ❤️ see you all soon. https://t.co/HlUW3XYUAL