Le film “Mon héroïne” tourné en partie à Toulouse

Sorti en salles ce mercredi 14 décembre, le film français “Mon héroïne” a été en partie tourné à Toulouse. C’est notamment le cas des scènes dans l’avion.

Les scènes dans l’avion ont été filmées à Toulouse © Le Grand Set by Master Films

Si le film “Mon héroïne” se passe en grande partie à New-York, certaines scènes ont été tournées à Toulouse. En effet, certains sites aéronautiques et spatiaux de la Ville rose ont servi de décors à ce long métrage. C’est notamment le cas des scènes dans l’avion. Elle n’a pas été filmée non pas dans les airs, mais bien dans la Ville rose.

La réalisatrice du film, Noémie Lefort, a effectivement choisi le studio Le Grand Set by Master Films pour y tourner les scènes se déroulant à l’intérieur de l’appareil. Ce studio de tournage, ouvert en 2021, offre effectivement 1200 m2 de décor dont un intérieur d’avion de taille réelle entièrement modulable et customisable. Noémie Lefort a aussi choisi l’aéroport de Toulouse-Blagnac afin de recréer le décor de celui de New York.

Que raconte le film “Mon héroïne” en partie tourné à Toulouse ?

S’il sera donc impossible de reconnaître l’aéroport toulousain, les habitants de la Ville rose pourront tout de même se vanter du fait que ce film a été en partie tourné à Toulouse. Sorti en salles ce mercredi 14 décembre, “Mon héroïne” raconte l’histoire d’Alex. Cette jeune rouennaise rêve de réaliser des films et espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York.

Mais tout ne se passe pas comme prévu… Alex ne se laisse toutefois pas abattre et décide quand même de partir à New York, accompagnée de sa tante Juliette. La jeune passionnée de cinéma a une idée en tête : donner son scénario en main propre à… Julia Roberts. Alex et sa tante Juliette sont rapidement rejointes par Mathilde et les trois femmes vont vivre une véritable aventure new-yorkaise.