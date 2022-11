Sobriété énergétique. L’aéroport de Toulouse-Blagnac va éteindre des lumières la nuit

L’aéroport de Toulouse-Blagnac met en place un plan de sobriété énergétique. Il prévoit notamment l’extinction des écrans entre 23 heures et 5 heures.

Photo d'illustration.

Pour répondre à l’appel lancé par le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie, l’aéroport Toulouse-Blagnac annonce, ce mercredi 16 novembre, la mise en place d’un plan de sobriété énergétique pour la période hivernale. Il se traduit par 18 mesures. La plateforme aéroportuaire toulousaine envisage ainsi de réduire de 3 % sa consommation d’énergie, et de 20 % celle du chauffage.

Les mesures que les passagers pourront constater concernent l’optimisation de la gestion des bâtiments. L’aéroport prévoit de réduire l’exploitation de certains espaces, dont les halls A et B. Aussi, la température du chauffage sera réglée à 19°C dans les locaux occupés, 18°C dans les zones publiques et les espaces communs et 16°C durant la nuit et dans les espaces non occupés. D’ailleurs, il sera allumé au plus tard et arrêté au plus tôt. Sans oublier le remplacement des ampoules par des Led.

Extinction des écrans à l’aéroport de Toulouse dans la nuit

La plateforme annonce aussi « la réduction et/ou l’extinction d’une grande majorité des éclairages dans l’aérogare, des écrans d’information, des écrans publicitaires et des surfaces lumineuses entre 23 heures et 5 heures du matin, et l’arrêt ou limitation des trottoirs roulants et des escaliers mécaniques ». Peu de passagers seront impactés par cette mesure. À titre d’exemple, un seul vol est attendu après 23 heures ce mercredi 16 novembre, et deux appareils se sont posés durant la nuit dernière.

De la même façon, la plateforme aéroportuaire annonce également « l’extinction des panneaux publicitaires et des enseignes entre 23 heures et 5 heures et l’extinction des éclairages de la voirie, du viaduc et des parcs automobiles entre une heure et quatre heures.