Fête Saint-Michel. Jean-Luc Moudenc exige la fin des blocages à Toulouse

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc est d’accord pour rencontrer les forains de la fête Saint-Michel à condition qu’ils suspendent les blocages qu’ils organisent.

La Mairie de Toulouse et les forains de la fête Saint-Michel ne parviennent pas à s’entendre sur un lieu pouvant accueillir les festivités. Photo d’illustration. – CC

Les négociations vont reprendre. Dans un courrier dévoilé par la Mairie de Toulouse dans l’après-midi de ce mardi 20 septembre, le maire Jean-Luc Moudenc (LR) ouvre la porte aux négociations avec les forains de la fête Saint-Michel à propos de l’organisation des festivités. Ces derniers avaient demandé à le rencontrer en personne en présence du préfet de la Haute-Garonne.

« Je me réjouis que le dialogue puisse enfin reprendre entre nous. (…) Aussi, je vous confirme ma disponibilité pour discuter, ensemble, de la Fête Saint-Michel, dont sont malheureusement toujours privés les Toulousains », écrit Jean-Luc Moudenc.

L’édile met cependant une condition à l’organisation d’un rendez-vous avec les forains de la fête Saint-Michel. « Cette rencontre requiert un préalable non négociable : l’arrêt des ralentissements sur les axes routiers de l’agglomération toulousaine par la présence de vos camions et l’engagement de renoncer à cette pratique en forme de coup de force », indique le courrier. « Il s’agit là d’un engagement que je vous demande d’observer dès maintenant. »

Des tensions pour l’organisation de la fête Saint-Michel à Toulouse

La tension était à son comble entre la Mairie de Toulouse et les forains de la fête Saint-Michel. Ces derniers ont organisé plusieurs blocages et opérations escargot à Toulouse, notamment sur le périphérique, entre vendredi 16 et mardi 20 septembre.

Ces manifestations ont déclenché la colère du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc comme le montre un courrier partagé jeudi 15 septembre par le service de communication de la municipalité. « Visiblement, vous préférez passer en force (…). Tout cela constitue une façon d’agir de nature à empêcher la création d’un climat de confiance entre nous », écrit l’édile.

La Mairie de Toulouse et les forains de la fête Saint-Michel ne parviennent pas à s’entendre sur un lieu pouvant accueillir les festivités. Une vingtaine de sites ont alors été envisagés. Dix ont été proposés par la Fédération des forains. Mais aucun ne trouvait grâce aux yeux des deux parties.