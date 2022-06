Une deuxième panne pour le téléphérique de Toulouse

Téléo, le téléphérique de Toulouse, a connu sa deuxième panne depuis son entrée en service, il y a moins d’un mois, le 14 mai.

C’est une mauvaise surprise pour les usagers de Téléo. Dans la matinée de ce mercredi 8 juin, le téléphérique de Toulouse a connu une deuxième panne, moins d’un mois après son entrée en service le 14 mai dernier.

En raison d’un problème technique, l’ouverture du service n’a pas pu se faire à 5h15 comme d’habitude, notamment entre la station Université Paul Sabatier et Hôpital Rangueil Louis Lareng. Aucun passager ne s’est donc trouvé bloqué. Des bus relais ont été mis en place pour permettre au passager de se déplacer. Les cabines de Téléo n’ont pu circuler qu’aux environs de huit heures.

Une première panne pour le téléphérique de Toulouse cinq jours après l’ouverture au public

Le téléphérique de Toulouse a subi une première panne dès le 19 mai, soit seulement cinq jours après son ouverture au public. La cause de cet incident : une panne informatique du système de supervision et d’exploitation, selon Tisséo. Les Toulousains ont d’ailleurs pu remarquer que les cabines circulaient toujours. Mais elles ne transportaient aucun passager en attendant la résolution de la panne.

Téléo a été inauguré le vendredi 13 mai et ouvert au public le 14 mai. Un accès gratuit était proposé aux premiers curieux durant le premier week-end de mise en service. Au total, 50 000 voyageurs ont découvert les cabines sur ces deux jours.

Le téléphérique doit aider à désengorger le sud de Toulouse. Le Téléo circule entre l’Université Paul Sabatier, qui compte 30 000 étudiants, et l’Oncopole, un bassin de 10 000 emplois. Entre les deux, il fait un arrêt à l’hôpital de Rangueil, qui réalise 200 000 consultations par an. En une dizaine de minutes, le téléphérique parcourt une distance de trois kilomètres. Ce qui en fait le plus long trajet d’un téléphérique urbain en France.