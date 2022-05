Téléo. Le nouveau téléphérique toulousain en panne dès son sixième jour de marche

Téléo, le nouveau téléphérique toulousain, est en panne ce jeudi 19 mai au matin. La raison : un problème informatique du système de supervision et d’exploitation empêche le transport des passagers.

A 9h, la ligne Téléo était toujours interrompue pour une durée indéterminée. Crédit photo : Bryan Faham

Première panne pour Téléo. Cela fait six jours que le nouveau téléphérique a ouvert ses portes aux voyageurs à Toulouse. Mais il rencontre son premier incident ce jeudi 19 mai tôt dans la matinée. La cause de cet incident : une panne informatique du système de supervision et d’exploitation ,selon Tisséo. Les Toulousains ont d’ailleurs pu remarquer que les cabines circulaient toujours. C’est en effet le cas, mais elles ne transportent aucun passager tant que la panne n’est pas résolue.

Des bus mis de substitution mis en place

A 9h, la ligne Téléo était toujours interrompue pour une durée indéterminée. Pour pallier cet incident, Tisséo a mis en place des bus relais. Notamment entre la station Université Paul Sabatier et Hôpital Rangueil Louis Lareng. Le gérant des transports en commun toulousains précise également que les passagers peuvent emprunter différentes lignes déjà existantes : les lignes L5 et 13 jusqu’à Oncopole Lise Enjalbert et la ligne 44 jusqu’à Université Paul Sabatier.

Le téléphérique retrouvera une circulation normale dès que la panne sera résolue.

Téléo a été inauguré tout au long du week-end du 14-15 mai, avec un accès gratuit pour les premiers curieux. Au total, 50.000 voyageurs ont découvert les cabines sur ces deux premiers jours de mise en service. A un rythme de croisière, il doit transporter 8000 passagers par jour entre l’Oncopole et l’université Paul-Sabatier.