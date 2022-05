Une chasse au trésor en soutien à l’Ukraine organisée par une fleuriste de Toulouse

Une fleuriste de Toulouse organise une chasse au trésor en solidarité avec l’Ukraine jusqu’au dimanche 29 mai. Voici pourquoi et comment y participer.

Après les dons, les concerts et l’accueil de réfugiés, voici une nouvelle initiative en faveur de l’Ukraine. La boutique de fleurs Monsieur Flower, située en plein centre-ville de Toulouse, organise une chasse au trésor en soutien au pays en proie aux attaques de son voisin russe depuis le 24 février.

« Cent-cinquante coffrets “In case of love break the glass” (“en cas de coup de foudre”, ndlr) contenant une rose jaune et un QR code seront dissimulés dans la Ville rose », annonce la boutique sur ses réseaux sociaux. Ces coffrets représentent symboliquement le boîtier d’un extincteur de secours.

« La rose, symbole de l’amour, le jaune, couleur nationale de L’Ukraine. Et l’extincteur de secours symbolisant l’action face à la situation d’urgence du pays », explique le fleuriste. « Cette action s’effectuera du 27 au 29 mai. Nous avons mis un code-barres dans chaque boîte qui explique notre intention et le storytelling de cette démarche contre la guerre. »

La gérante, Emma Iankushenko, et sa mère, qui travaille avec elle, sont d’origine ukrainienne. Elles ont souhaité mettre en place cette chasse au trésor afin de combattre la guerre avec de l’amour.

Informations pratiques : du 23 au 29 mai dans le centre-ville de Toulouse.