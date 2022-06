Le Carnaval de Toulouse et son grand défilé sont de retour

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le Carnaval de Toulouse aura bien lieu ce samedi 4 juin. Le grand défilé partira du Pont Neuf pour aller jusqu’aux allées Jean-Jaurès.

Le carnaval est de retour après deux éditions annulées pour cause de Covid-19 (archives). ©Gala Jacquin

Après deux éditions 2020 et 2021 empêchées par la Covid-19, le Carnaval de Toulouse fête son grand retour avec le thème « Tous en rose ! ». Les Toulousains et les Toulousaines sont invités à venir parader dans cette couleur ce samedi 4 juin. « Un dress code évident dans la ville rose et l’occasion pour tous de s’unir aux couleurs de la Ville pour carnavaler », a expliqué le Comité d’organisation du carnaval unifié (Cocu).

Une dizaine de chars défilera dans le centre-ville au rythme des percussions. La samba et la batucada accompagneront par exemple la parade sur son trajet. Il y aura également des notes caribéennes et des danses de Bollywood.

Le déroulé des festivités du Carnaval de Toulouse

« Je suis heureux de voir le retour de cet événement qui inonde traditionnellement la ville rose de musique, de rires et chants de joie », s’est exprimé Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Il remettra, comme le veut l’usage, les clés de la Ville au cortège pour donner le départ. La parade partira ainsi à 19h30 au Pont-Neuf, du côté de la rue de la République à Saint-Cyprien.

Ensuite, le grand défilé du Carnaval de Toulouse passera par la rue de Metz et le boulevard Carnot, avant d’atteindre les allées Jean Jaurès. Le Cocu utilisera Monsieur Carnaval pour aborder le thèmes des violences sexistes. Pour conclure, un bal aura lieu sur les Ramblas aux alentours de 23h. Attention, des perturbations seront à prévoir pour les riverains ou les usagers des transports en commun.

William Bernecker