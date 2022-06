Des perturbations à prévoir en marge du carnaval de Toulouse

Le carnaval de Toulouse se déroule dans la soirée du samedi 4 juin. Des perturbations sont à prévoir en matière de circulation dans le centre-ville toulousain.

Carnaval de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham

Après avoir été annulé ces deux dernières années à cause des restrictions liées au coronavirus, le carnaval de Toulouse va de nouveau envahir les rues de la Ville rose. La fête populaire, qui a pour thème “tous en rose”, sera organisée dans la soirée du samedi 4 juin.

🎉 Le grand défilé du @carnaval_tlse c'est ce samedi !

Rendez-vous à 19H30 pour la remise des clés de la Ville à @jlmoudenc et le départ du cortège depuis le Pont-Neuf 👉🏼 https://t.co/pvlu6F6UmX pic.twitter.com/iVlTI8YuRH — Mairie de Toulouse (@Toulouse) May 31, 2022

C’est une date plus tardive que celles retenues habituellement. « Nous avons choisi de reporter le carnaval, car il serait tombé au début du mois d’avril, mais il y a les élections à cette période », a expliqué la présidente du Comité d’organisation du carnaval unifié, Clarissa Désir, dans les colonnes du Journal Toulousain en février dernier.

Samedi 4 juin 2022, le grand défilé du @carnaval_tlse est organisé dans les rues de #Toulouse.

Des impacts sur la #circulation, le réseau de @tisseo_officiel et le #stationnement sont à prévoir. Retrouvez toutes les infos par ici👉🏼 https://t.co/pvlu6F6UmX pic.twitter.com/IAWpY3Ulrk — Mairie de Toulouse (@Toulouse) June 2, 2022

Il convient de rappeler que l’organisation du carnaval de Toulouse implique une série de perturbations en matière de circulation dans la Ville rose.

En matière de transports en commun, plusieurs lignes de bus sont impactées. À partir de midi, les lignes L4, L7, 14 et 44 sont déviées, tandis que la Navette centre-ville est suspendue. À partir de 17h30, la Navette aéroport ainsi que les lignes L1, L8, L9, 23 et 29 sont déviées. Et à partir de 18 heures, la station de métro Saint-Cyprien-République (ligne A) est fermée et non desservie.

Les parkings seront également impactés par le carnaval de Toulouse. Le parking Esquirol est fermé samedi 4 juin de 19 heures à minuit. Ceux de Saint-Georges et François Verdier le sont aussi du samedi 4 juin à 19 heures au dimanche 5 juin à 2 heures du matin. Enfin, les parkings Jean Jaurès et Ramblas sont fermés du samedi 4 juin à 19 heures au dimanche 5 juin à 2 heures du matin.

Circulation interdite sur certaines rues à cause du carnaval de Toulouse

Aussi, la municipalité prévient que la circulation des voitures, motos et vélos sera interdite sur les voies ci-dessous :

Samedi 4 juin de midi à minuit :

– Rue de la République

– Rue du Pont Saint-Pierre (jusqu’à la rue Réclusane)

– Rue Joseph-Vié

– Rue Réclusane (de la place Estrapade à la rue de la République)

– Rue Benoît-Arzac

– Rue du Chapeau Rouge

– Grande-rue Saint-Nicolas

– Rue et place Charles-Laganne

– Rue Jacques-Darré et rue Charles-Viguerie (jusqu’à la Grande-rue Saint-Nicolas)

Samedi 4 juin de 19 heures à minuit :

– Quai de la Daurade

– Rue des Couteliers

– Rue Joseph-de-Malaret

– Rue Sainte-Anne

– Rue du Rempart Saint-Étienne

– Quai de Tounis (jusqu’à la rue du Pont de Tounis)

– Rue de la Halle aux Poissons

– Rue Lanternières

– Rue de Metz

– Rue Peyrolières (jusqu’à la rue du Tabac)

– Rue de l’Écharpe

– Rue de la Bourse

– Rue des Paradoux

– Rue Malcousinat

– Rue des Marchands

– Rue des Changes (entre la rue Peyras et la rue du Coq d’Inde)

– Rue des Tourneurs (jusqu’à la rue Peyras)

– Rue Alsace-Lorraine (entre la rue Peyras et la rue de la Trinité)

– Rue des Arts (entre rue la Cantegril et la rue Croix-Baragnon)

– Rue Boulbonne (entre la rue d’Astorg et la rue Croix-Baragnon)

– Rue d’Astorg

– Rue Riguepels (vers la rue Croix-Baragnon)

– Rue Bertrand de l’Isle

– Boulevard Lazare-Carnot

– Allées Forain François-Verdier (jusqu’à la rue Bertrand-de-l’Isle)

Du samedi 4 juin à 19 heures au dimanche 5 juin à 2 heures du matin :

– Rue Caraman (jusqu’à la rue Delacroix)

– Rue Labeda

– Rue de la Colombette

– Rue des Trois journées

– Rue Castellane

– Rue Fonvielle

– Rue des Frères Lion (jusqu’à la place Dupuy)

– Rue Antoine-Idrac (jusqu’à la rue Delacroix)

– Rue de l’Étoile (jusqu’à la rue Delacroix)

– Rue Delpech (jusqu’à la rue du Rempart Saint-Étienne)

– Rue d’Aubuisson (jusqu’à la rue Saint-Aubin)

– Place Wilson

– Allées Franklin-Roosevelt

– Boulevard de Strasbourg (jusqu’à la rue Denfert-Rochereau)

– Allées Jean-Jaurès

– Rue Caffarelli

– Rue Nicolas-Bachelier

Le stationnement sera interdit sur les voies ci-dessous.

Du vendredi 3 juin à 20 heures au dimanche 5 juin à minuit :

– Rue de la République

– Rue du Pont Saint-Pierre (jusqu’à la rue Réclusane)

– Rue Joseph-Vié

– Rue Réclusane (de la place Estrapade à la rue de la République)

– Rue Benoît-Arzac

– Rue du Chapeau Rouge

– Grande-rue Saint-Nicolas

– Rue et place Charles-Laganne

– Quai de la Daurade

– Rue des Couteliers

– Rue Joseph-de-Malaret

– Rue Sainte-Anne

– Rue du Rempart Saint-Étienne

Du vendredi 3 juin à 20 heures au dimanche 5 juin à 2h du matin :

– Rue Caraman (jusqu’à la rue Delacroix)

– Rue Labeda

– Rue de la Colombette

– Rue des Trois journées

– Rue Castellane

– Rue Fonvielle

– Place Wilson

– Allées Franklin-Roosevelt