Bigflo et Oli seront jurés de la prochaine saison de The Voice

Les rappeurs toulousains Bigflo et Oli feront partie des nouveaux jurés de The Voice lors de la prochaine saison. Ils rejoignent Zazie, Vianney et Amel Bent.

Bigflo et Oli se partageront un buzzer (CC BY-SA Selbymay / Wikimedia)

Un double fauteuil sera installé pour l’occasion. Les rappeurs toulousains Bigflo et Oli feront partie des jurés de The Voice. Comme l’année dernière, il y aura donc cinq coachs lors de la prochaine saison du télé-crochet musical de TF1. Sauf que le duo comptera pour un seul juré.

Les deux frères auront effectivement un fauteuil rouge chacun, mais un seul buzzer. Ce duo de coachs est une première en France, pas à l’étranger. Dans d’autres pays, notamment en Belgique, deux jurés se sont effectivement déjà partagés un buzzer.

Les autres jurés de la prochaine émission de The Voice

Mis à part les deux frères, Zazie rejoint le casting des coachs cette saison. Vianney et Amel Bent seront de nouveau présents, mais Marc Lavoine, Nolwenn Leroy et Florent Pagny quittent The Voice. Ce dernier est le chanteur à avoir participé le plus de fois à l’émission.

Les fans de Bigflo et Oli devront patienter quelques mois avant de voir les deux rappeurs toulousains participer au télé-crochet. En effet, la prochaine saison de The Voice ne démarrera pas avant 2023. La date précise de diffusion n’est d’ailleurs pas encore connue.

Bigflo et Oli de retour en force depuis leur pause médiatique

Pour rappel, les rappeurs avaient décidé de se retirer, un certain temps, des réseaux sociaux et du monde médiatique en 2020. Depuis leur retour, ils sont sur tous les fronts… Après Rendez-vous en terre inconnue (même si Oli était parti sans Bigflo), ils participeront donc à The Voice.

Côté musique, les deux frères enchaînent également les projets : nouvel album, concerts et premier festival. Ce dernier a d’ailleurs été une réussite. Le Rose Festival, imaginé par Bigflo et Oli, s’est effectivement tenu à guichets fermés. En tout, 50 000 billets ont été écoulés.