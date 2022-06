Rendez-vous en terre inconnue : pourquoi Bigflo n’est pas parti avec Oli ?

Bigflo, du duo de rappeurs toulousains Bigflo et Oli, a expliqué pourquoi il n’a pas participé à l’émission “Rendez-vous en terre inconnue” avec son frère.

Olivio avait rendez-vous seul en terre inconnue. Le rappeur toulousain, du duo Bigflo et Oli, a effectivement participé à l’émission de France 2 sans son frère. Il s’est ainsi envolé vers Madagascar, à la rencontre de la communauté Vezo, uniquement en compagnie de l’animateur Raphaël de Casabianca.

Ce numéro de “Rendez-vous en terre inconnue” avec Olivio a été diffusé ce mardi 14 juin 2022. À cette occasion, Bigflo est revenu sur sa décision de ne pas partir en terre inconnue. Il devait effectivement y participer.

Les frères Bigflo et Oli séparés pour la première fois

«C’est trop dur pour moi, voilà je vous le dis. Je fais partie de ces gens-là qui ne se sentent pas de partir à l’aventure. Je ne me sens pas à l’aise dans ça. Je ne sais pas si les gens derrière leur télé sont comme moi. J’ai l’impression qu’il y a 50-50. Quand j’ai fait un questionnaire avec des amis, la moitié aurait dit oui et l’autre non», raconte Bigflo.

Mais le départ en terre inconnue d’Oli était toutefois une aventure pour l’aîné. «Il a quand même vécu une expérience du fait qu’on se sépare pour la première fois», confie Olivio.

Oli rêvait de faire “Rendez-vous en terre inconnue”

Si Bigflo ne se voyait pas participer à l’émission, le plus jeune du duo de rappeurs en rêvait. Il expliquait en effet avant de partir à Madagascar : «C’est un cadeau de fou de pouvoir faire ça. Pour moi, c’était logique de dire “oui” direct. Ce qui va faire bizarre, c’est de plus avoir le lien avec mon frère. Parce que les gens ne réalisent pas à quel point on est fusionnel».

Oli est parti trois semaines au total. «Il va enfin vivre un rêve qu’il voulait faire et qu’il n’avait pas l’occasion de faire à cause de moi en partie», estime Florian.