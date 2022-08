Le Bayern Munich remporte la Amos Women’s French Cup

Les joueuses du Bayern Munich ont gagné la finale de la Amos Women’s French Cup, qui se déroulait à Toulouse ce vendredi 19 août. Une victoire 3-0 contre Manchester United.

Le Bayern Munich remporte la Amos French Women’s Cup pour la deuxième fois d’affilée (archives). Crédit photo : © Léo Molinié / JT.

Après avoir remporté le tournoi en 2021, elles s’imposent à nouveau sur l’édition 2022. Les joueuses du Bayern Munich ont remporté la Amos Women’s French Cup, en battant Manchester United lors de la finale, ce vendredi 19 août 2022.

Cette compétition amicale de football féminin se déroulait à Toulouse, au stade Ernest-Wallon, depuis le 16 août. Les Munichoises s’étaient imposées contre le FC Barcelone lors du match précédent (2-1). Cette fois, elles s’imposent sur le score de 3 buts à 0.

Double vainqueur de la Amos Women’s French Cup

Le premier but de la rencontre est signé Klara Bühl, juste avant la mi-temps (43′), sur une belle talonnade de sa coéquipière Lohmann. Lina Magull marque le second en rentrant de la pause (49′), d’une tête aérienne au premier poteau. Le dernier but est trouvé par une Suki Kumagai opportuniste, après l’heure de jeu (65′), qui reprend en force un ballon après un corner raté.

Avec cette victoire incontestable, le Bayern s’offre un deuxième titre consécutif de l’Amos Women’s French Cup. Le club bavarois égale ainsi les Montpelliéraines, bien qu’il ait eu une participation supplémentaire à la compétition.

Après avoir terminé deuxième de Bundesliga féminine la saison dernière, les Munichoises vont maintenant pouvoir reprendre le championnat avec un avantage psychologique certain, et l’espoir de remporter à nouveau le titre.

Du côté de la petite finale, déception pour le Paris Saint-Germain, qui termine dernier du tournoi. Le PSG s’est incliné aux tirs au but (1-1)(5-3) contre le FC Barcelone, malgré une supériorité numérique dans le dernier quart d’heure de jeu.