La crème du football européen est à Toulouse pour la Amos Women’s French Cup

La cinquième édition de la Amos Women’s French Cup se déroule à Toulouse les 16 et 19 août avec le PSG, le Barça, le Bayern Munich et Manchester United.

Le Bayern Munich a remporté la précédente édition de la Amos French Women’s Cup à Toulouse. Crédit photo : Léo Molinié / Le JT

Une fois de plus, Toulouse est la ville hôte de la Amos Women’s French Cup. La cinquième édition de cette compétition féminine se déroule les 16 et 19 août au stade Ernest Wallon. L’événement est présenté par ses organisateurs comme « le plus grand tournoi amical de pré-saison du football européen ».

Deux autres éditions de cette compétition ont été organisées dans la Ville rose. La toute première, sous le nom de Toulouse International Ladies Cup en 2017, et la précédente en 2021.

Quatre équipes européennes à Toulouse pour l’Amos Women’s French Cup

Quatre équipes féminines issues de la crème du football européen prennent part à la Amos Women’s French Cup. Les supporters verront jouer les tenantes du titre, à savoir les filles du Bayern Munich, le PSG, Manchester United et le FC Barcelone.

Le coup d’envoi de la Amos Women’s French Cup est donné ce mardi 16 août à 18 heures, au stade Ernest Wallon à Toulouse, pour une première rencontre entre le Barça et le Bayern. Un deuxième match opposera le PSG à Manchester à 21 heures.

Les équipes sorties gagnantes de ces deux duels s’affrontent vendredi 19 août à 21 heures pour définir le vainqueur de la compétition. Par ailleurs, une petite finale est prévue à 18 heures pour décider la troisième place de la Amos Women’s French Cup.

Le FC Barcelone ouvre ses entraînements au public

En outre, les supporters pourront assister aux entraînements de l’équipe féminine du FC Barcelone organisés en marche de la compétition. Ils sont prévus au complexe Andromède mercredi 17 août à 10 heures et à 18h30, jeudi 18 aux mêmes horaires, et vendredi 19 à 10 heures.