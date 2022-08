Amos Women’s French Cup. La finale opposera Manchester au Bayern

Le Bayern Munich a renversé le FC Barcelone et est toujours dans la course pour remporter la Amos Women’s French Cup à Toulouse. En finale, les Allemandes seront opposées à Manchester United.

Le Bayern Munich a renversé le FC Barcelone et est toujours dans la course pour remporter la Amos Women’s French Cup à Toulouse. Photo d’illustration : Le Bayern Munich remporte la Amos French Women’s Cup / Léo Molinié

Les finalistes de la cinquième édition de la Amos Women’s French Cup sont désormais connus. La finale, prévue vendredi 19 août à 21 heures, verra s’affronter le Bayern Munich, le tenant du titre, à Manchester United.

Par ailleurs, une petite finale est prévue à 18 heures pour décider la troisième place entre le PSG et le FC Barcelone.

Quatre équipes à la Amos Women’s French Cup

Les premiers matches de la Amos Women’s French Cup se sont déroulés mardi 16 août au stade Ernest Wallon à Toulouse. Quatre équipes issues prennent part à cet événement présenté par ses organisateurs comme « le plus grand tournoi amical de pré-saison du football européen ».

Au cours du match d’ouverture, le Bayern Munich a renversé le FC Barcelone avec un score de 1-2. Il a fallu attendre la 40e minute pour voir Giulia Gwinn ouvrir le score en faveur des Allemandes.

Plus tard, dans la soirée, le PSG s’est incliné face à Manchester United, 0-1. Le club de la capitale s’est lancé dans la compétition en étant privé de ses joueuses internationales. C’était l’occasion pour le tout nouvel entraîneur, Gérard Prêcheur, de donner du temps de jeu aux plus jeunes. Katie a marqué le seul but de la rencontre à la 66e minute.