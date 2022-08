Près de Toulouse. La 3ème édition du Camp Climat aura lieu du 18 au 21 août

La troisième édition du Camp Climat se tiendra du 18 au 21 août prochain au sein des locaux du collectif La Maison, à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse. L’objectif ? Donner aux participants des outils pour lutter contre le réchauffement climatique et les aider à organiser des actions de désobéissance civile pour faire entendre leurs voix.

Quatre jours de formation pour relever le défi climatique. Voilà ce que proposent les collectifs Alternatiba, les Désobéissants, ANV-COP21 et les Amis de la Terre, en organisant la troisième édition du Camp Climat cet été. L’événement se tiendra précisément du 18 au 21 août 2022 au sein des locaux du collectif La Maison, situés à quelques kilomètres de Toulouse, dans la commune de Ramonville-Saint-Agne.

Des formations pour lutter contre le réchauffement climatique

« Alors que les épisodes caniculaires se multiplient, après une période électorale qui aboutit sur un nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron et face à une montée en puissance de l’extrême droite, des milliers de citoyens et citoyennes cherchent à se mobiliser pour le climat et la justice sociale », soutiennent les organisateurs. Et le Camp Climat en offre justement l’occasion.

Durant quatre jours, les collectifs proposent différentes formations afin de donner aux participants les outils nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi d’initier les militants à l’organisation de nouvelles actions. « Nous choisissons des actions de désobéissance civile pour être entendus, et créer un rapport de force. Nous restons non violents car nous souhaitons être un mouvement de masse, démocratique, qui ait de l’ampleur. C’est, selon nous, le seul moyen de se faire entendre », confiait Ariane Laude, une des organisatrices de l’événement.

Des moments conviviaux en soirée

À la suite des formations, en soirée, des temps conviviaux seront proposés aux participants. « Les Camps Climat sont aussi l’opportunité de resserrer les liens qui unissent les militants mobilisés sur les questions du climat et d’en tisser de nouveaux : la solidarité plutôt que l’individualisme, le partage et l’entraide plutôt que le repli sur soi », expliquent les organisateurs de l’événement. Le programme de ces soirées n’a, pour l’heure, pas été donné. Mais il devrait y avoir des concerts, des animations et des activités ludiques.

Infos pratiques : Camp Climat Toulouse, La Maison, 73 chemin de Mange Pommes, Ramonville-Saint-Agne. Du jeudi 18 au dimanche 21 août, à partir de 10h. Prix libre, inscriptions en ligne. Programme et descriptif des formations.