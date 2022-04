Présidentielle 2022. Le taux de participation à Toulouse, en Haute-Garonne et en Occitanie à 17h

Le taux de participation continue de descendre en ce jour de second tour de l’élection présidentielle. A Toulouse, en Haute-Garonne et en Occitanie, on fait le point des chiffres tombés à 17h.

En Haute-Garonne, 921.588 personnes sont appelées à voter ce dimanche. ⒸGala Jacquin

Les chiffres continuent de baisser. Ce dimanche 24 avril 2022, c’est le second tour de l’élection présidentielle. Les électeurs ont le choix entre les deux candidats qualifiés, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans quelques heures, les premiers résultats tomberont et les Français connaîtront leur nouveau président.

Les bureaux de vote font le point en cette fin de journée, les chiffres du taux de participation de 17h sont tombés. A Toulouse, en Haute-Garonne et en Occitanie, une baisse générale est observée.

La participation à Toulouse et en Haute-Garonne

Dans la ville rose, 138.870 personnes sont allées voter avant 16h30. Cela représente un taux de participation de 53,66% à Toulouse. Un chiffre suivi de près par la tendance du département. Car selon la préfecture, la participation en Haute-Garonne était de 63,64% à 17h. Cela représente trois points de moins qu’en 2017.

La même tendance était observée lors du premier tour, le 12 avril dernier. En Haute-Garonne, 69% des électeurs se sont déplacés à 17h. Un chiffre en baisse également par rapport aux élections présidentielles précédentes (76,89% en 2017, 75,04% en 2012). La fin de la journée marquait finalement un taux de participation de plus de 80% dans le département.

Le point par département en Occitanie