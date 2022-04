Présidentielle 2022. Les réactions des élus de la Haute-Garonne après le débat Macron-Le Pen

Plusieurs élus de la Haute-Garonne se sont exprimées sur les réseaux sociaux à propos du débat de l’entre-deux-tours opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Crédit photo : CC BY SA 2.0 Rémi Noyon – Global Panorama / CC BY Remi-Jouano9

Qu’il ait plu ou pas, qu’il ait été utile ou pas, c’était le temps fort de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle. Le candidat de La République en marche, Emmanuel Macron, qui brigue un second mandat, et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen se sont opposés à l’occasion d’un débat arbitré par Léa Salamé et Gille Bouleau, mercredi 20 avril.

Depuis quelques années, il y a deux façons de suivre un débat en vue d’une élection présidentielle. La manière la plus classique est de regarder la télévision, ou bien de suivre le live en ligne sur ordinateur ou un mobile. Mais il est aussi possible d’accompagner un débat sur les réseaux sociaux.

Le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’est d’ailleurs hissé parmi les « trending topics », sur Twitter, autrement dit les sujets les plus commentés du moment. En effet, les internautes étaient nombreux à réagir au débat avec les hashtags #Debat2022 et #debatmacronlepen. Au moment de la publication de cet article, ce dernier hashtag a fait l’objet de quelques 650 000 messages postés sur la plateforme de microblogging.

Les élus de la Haute-Garonne actifs sur la toile pendant le débat

Parmi les internautes actifs sur Twitter durant le débat de l’entre-deux-tours, se trouvent plusieurs personnalités politiques de Toulouse et de la Haute-Garonne.

Le conseiller régional d’Occitanie, Julien Leonardelli (RN), a mis en avant le « sérieux » et la « cohérence » de Marine Le Pen. Pour sa part, la députée haut-garonnaise Monique Iborra (LREM) estime qu’Emmanuel Macron « est précis, il ne s’adresse pas qu’à Marine Le Pen, mais aux Français ». Pour le député européen Manuel Bompard (LFI), Emmanuel Macron n’a dit la vérité qu’après trois heures de débat en avouant avoir « échoué » durant son quinquennat. De son côté, le vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne Sébastien Vincini (PS) a jugé juste et inquiétante l’analyse d’une politologue qui estime que le « débat ressemble furieusement au dialogue impossible entre le réel et la réalité ».

📹 @MLP_officiel : « Je ne suis absolument pas climatosceptique, par contre M. Macron, vous êtes un peu climato-hypocrite ! Vous êtes le pire de l'écologie punitive. » #2022LeDébat #MarinePrésidente #DébatMacronLePen pic.twitter.com/lijlb84AS7 — Julien Leonardelli Ⓜ️ (@JLeonardelli_) April 20, 2022

Marine Le Pen domine le débat avec sérieux et cohérence. #Macron est totalement déstabilisé, nerveux, fébrile ! #2022LeDébat #MarinePrésidente #DébatMacronLePen — Julien Leonardelli Ⓜ️ (@JLeonardelli_) April 20, 2022

Il est précis , il ne s’adresse pas qu’à #LePen mais aux Français . Elle est populiste et ment ouvertement sur certains sujets . Elle doit sortir de ce rôle , elle appauvrit le débat #NiMarineNiLePen #DebatLePenMacron https://t.co/Dwdh7fbp9P — Monique Iborra (@MoniqueIborra) April 20, 2022