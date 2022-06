Législatives. Les réactions dans la septième circonscription de la Haute-Garonne

Le second tour des élections législatives dans la septième circonscription de la Haute-Garonne opposera le candidat de la majorité présidentielle à celui de la Nupes.

Les élections législatives dans la 7e circonscription de la Haute-Garonne opposeront le candidat de la majorité à celui de la Nupes. CC BY-SA 4.0 Aeroceanaute

La majorité présidentielle sera opposée à l’union de la gauche au second tour des élections législatives dans la septième circonscription de la Haute-Garonne, dimanche 19 juin. Dans ce territoire, Christophe Bex (Nupes) a obtenu 30,68 % des votes. Il est devant la députée sortante Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble) qui a décroché 26,53 % des votes. Arrivée en troisième position, Emmanuelle Pinatel (RN), est éliminée. Elle a reçu 11,77 % des votes parmi les inscrits sur les listes électorales, alors que le minimum pour un troisième candidat est fixé à 12,5 %.

« La Nupes arrive en tête avec plus de 30 % dans notre septième circonscription. En 2017, nous étions 3e avec 17 %. Bravo Christophe Bex, et dimanche prochain, on t’envoie à l’Assemblée nationale ! », peut-on lire sur la page de soutien au candidat de l’union de la gauche sur Twitter.

« Je tiens à vous remercier très chaleureusement, vous tous et toutes qui m’avez témoigné votre confiance lors du 1er tour de scrutin. Je serai à la hauteur de vos attentes. Je compte sur votre mobilisation pour le second tour. Ensemble, nous gagnerons ! », a tweeté Elisabeth Toutut-Picard après la divulgation des résultats.

Les résultats des élections législatives dans la septième circonscription de la Haute-Garonne

Christophe BEX (NUP) : 30,68 % – Qualifié

Elisabeth TOUTUT-PICARD (ENS) : 26,53 % – Qualifiée

Emmanuelle PINATEL (RN) : 23,80 %

Georges-Henri TESSEREAU (REC) : 4,67 %

Christophe BANCHERIT (LR) : 3,13 %

Julien MIDALI (DVG) : 2,61 %

Angelique EYMOND (DVD) : 2,18 %

Stéphane ALBERT (REG) : 1,68 %

Romain VON DEYEN (ECO) : 1,50 %

Florent THUARD (DSV) : 1,40 %

Sophie ETCHEVERRY (DIV) : 0,93 %

Hervé BERGNES (DXG) : 0,89 %

Le taux de participation : 50,79 %

Le taux d’abstention : 49,21 %