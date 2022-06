Législatives. Les réactions dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne

François Piquemal (Nupes) s’est hissé en tête des élections législatives dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne.

L’urne d’une élection. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY SA Rama

Parmi les duels à surveiller lors des élections législatives en Haute-Garonne, se trouve celui de la quatrième circonscription. Dans ce territoire, François Piquemal, conseiller municipal LFI à Toulouse et ex-figure du Droit au logement, est en tête des votes avec 46,54 % des votes. Il manque de peu une élection dès le premier tour.

Dimanche 19 juin, il sera opposé Marie-Claire Constance (Ensemble), la candidate de la majorité présidentielle, qui a décroché 23,59 % des suffrages. Elle était la suppléante du député sortant Mickaël Nogal. Arrivé en troisième position, le Républicain Bertrand Serp, président de Toulouse métropole Habitat, n’est pas qualifié pour la suite des élections. Il a reçu 4,50 % des votes parmi les inscrits sur les listes électorales, alors que le minimum pour un troisième candidat est fixé à 12,5 %.

« Merci aux 46.54 % d’électeurs qui ont voté pour nous avec Victoria Scampa sur la quatrième circonscription. La vague est forte et belle grâce à la dynamique nationale de la Nupes et au travail exceptionnel des militants. On continue pour le second tour », a twitté François Piquemal.

« Je remercie les électeurs toulousains qui se sont déplacés pour voter pour moi et m’ont placée au second tour. Face au candidat du chaos et du désordre, mobilisons-nous dimanche pour donner une majorité forte et claire au président de la République », a pour sa part écrit Marie-Claire Constance.

Les résultats des élections législatives dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne

François PIQUEMAL (NUP) : 46,54 % – Qualifié

Marie-Claire CONSTANS (ENS) : 23,59 % – Qualifiée

Bertrand SERP (LR) : 8,80 %

Ewa SADOWSKI (RN) : 7,16 %

Fatiha AGAG-BOUDJAHLAT (DVG) : 4,78 %

Arthur COTTREL (REC) : 4,13 %

Jacme DELMAS (REG) : 1,60 %

Raimon SABATER (ECO) : 1,18 %

Sandrine LAFARGE (DVG) : 0,55 %

Anaïs JALOUNEIX (DVG) : 0,50 %

Patrick MARCIREAU (DXG) : 0,41 %

Khady-Alberte SY (DVG) : 0,38 %

Cécile BRANDELY (DXG) : 0,37 %

Jean-Pierre CARSALADE (DVC) : 0,01 %

Le taux de participation : 51,86 %

Le taux d’abstention : 48,14 %