Législatives. Jean-Luc Moudenc soutient Pierre Baudis et tacle la Nupes

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, apporte son soutien au candidat de la majorité présidentielle, Pierre Baudis, dans la première circonscription de la Haute-Garonne.

Jean-Luc Moudenc et Pierre Baudis. Crédits photo : mairie de Toulouse / William Bernecker

La campagne pour le second tour des élections législatives bat son plein. Dans la première circonscription, le candidat de la majorité présidentielle Pierre Baudis (Ensemble) vient de recevoir un soutien de poids. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (LR) a décidé d’appuyer la candidature de Dominique Baudis, l’ancien député et maire de la Ville rose.

Le soutien de Jean-Luc Moudenc pour Pierre Baudis a été concrétisé à l’occasion d’une conférence de presse. Le maire connaît le candidat depuis toujours. Les deux hommes se tutoient, s’appellent par leurs prénoms et se font la bise, comme le note La Dépêche du Midi.

Le premier magistrat en a profité pour tacler la Nupes. « Une union de la gauche différente des précédentes. Jamais des propositions aussi radicales, excessives et extrêmes n’ont été tenues. C’est un basculement des valeurs », estime le premier magistrat. Ce à quoi le Pierre Baudis oppose sa « candidature de rassemblement ».

En plus de soutenir Pierre Baudis, Jean-Luc Moudenc s’oppose aux extrêmes

Dans la première circonscription, le candidat Républicain Oscar Castillo-Mendegris n’est plus dans la course. Il n’a obtenu que 3,73 % des suffrages. De son côté, Pierre Baudis a reçu 28,05 % des votes. Pour le second tour, il sera opposé à Hadrien Clouet (Nupes), qui a eu 39,79 % des voix.

« J’émets le souhait que les Toulousaines et les Toulousains, comme je le ferai, votent pour battre les extrêmes », a déclaré le maire de Toulouse dès le lendemain du premier tour. « Notre pays est confronté à deux extrêmes jumeaux, comme l’aura démontrée ici au premier tour, d’ailleurs, la candidate RN sur la quatrième circonscription : après avoir voté pour Antoine Maurice (Archipel-EELV-France Insoumise) en local, elle s’est présentée aux législatives sous les couleurs lepénistes. »