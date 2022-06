Législatives. Delga, Méric, Moudenc… les réactions des personnalités politiques de Haute-Garonne

Plusieurs personnalités politiques de Haute-Garonne ont réagi aux résultats du premier tour des élections législatives.

Le premier tour des élections législatives s’est tenu ce dimanche 12 juin. Les électeurs ont placé la majorité présidentielle au coude-à-coude avec la Nouvelle union populaire, écologique et sociale. Arrivé troisième, le Rassemblement national est un possible arbitre du match du second tour qui se jouera dimanche 19 juin. Plusieurs personnalités politiques de haute-Garonne ont réagi aux résultats de ces élections législatives.

Carole Delga : « Il faut impérativement faire barrage aux candidats d’extrême droite »

« L’abstention est plus que jamais le premier parti de France : comme lors des élections locales depuis 2017, la participation est en berne », note Carole Delga (PS), la présidente de la Région Occitanie. « Moins d’un électeur sur deux s’est rendu aux urnes pour choisir son député et donc, au-delà, le projet qui gouvernera la France. »

« Ce résultat est celui du trouble, de la confusion et de l’absence d’adhésion des citoyens face aux projets politiques qui ont été proposés. Ils ne s’y sont pas trompés, cette élection n’était pas un troisième tour de la présidentielle », estime Carole Delga, en référence aux affirmations de Jean-Luc Melenchon (LFI).

« Dimanche prochain, il faut impérativement faire barrage aux candidats d’extrême droite en votant pour le candidat le mieux placé, quelle que soit son étiquette », affirme-t-elle, au lendemain du premier tour des élections législatives en Haute-Garonne. « Dans les autres cas de figure, je suis une femme de gauche et comme toujours, fidèle à mon engagement constant, j’appelle clairement à voter pour les candidats de gauche contre la droite. »

Georges Méric : « Une grande satisfaction pour l’homme de gauche que je suis »

« À l’issue du premier tour des élections législatives, les candidats de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale se sont qualifiés pour le second tour dans les dix circonscriptions de Haute-Garonne. Au niveau national, les candidats de la Nupes arrivent en première position devant les candidats du parti présidentiel », constate Georges Méric, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne.

« C’est une grande satisfaction pour l’homme de gauche que je suis. Ces résultats montrent la nécessité d’unir les forces de gauche, pour porter les valeurs écologiques et de justice sociale dans le débat démocratique, et proposer une alternative crédible à la politique néolibérale menée depuis cinq ans par Emmanuel Macron et ses gouvernements », estime-t-il.

« Ces résultats confirment que le rassemblement de la gauche est la voie à emprunter et que les stratégies de dissidences et de refus de l’accord portées par les responsables de l’option sociale-libérale du quinquennat Hollande ont largement échoué », écrit Georges Méric. « A l’issue de ce premier tour, j’appelle à l’union de toute la gauche et au rassemblement le plus large pour amplifier les résultats et obtenir une majorité à l’Assemblée nationale dimanche prochain. J’appelle également à la mobilisation pour faire barrage au Front national partout où ses candidats sont qualifiés pour le second tour. »

Jean-Luc Moudenc : « L’extrémisme ne serait bon ni pour Toulouse, ni pour la France »

« Au lendemain du 1er tour des législatives, je tiens à saluer et à remercier les candidats issus de ma famille politique, pour qui la campagne s’arrête là », s’est exprimé Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, dans un communiqué. « J’ai été heureux de les soutenir, même si je savais leur combat très difficile, car je crois aux vertus de l’amitié et que j’admire le courage en politique. »

« Pour le second tour, je sais que l’extrémisme ne serait bon ni pour Toulouse, ni pour la France. La tempérance produit des solutions, l’excès ne fait qu’ajouter des difficultés aux difficultés », estime le maire de la Ville rose. « La Nupes de Jean-Luc Mélenchon veut “désobéir aux traités européens”, sortir de l’OTAN qui nous protège pourtant de l’expansionnisme poutinien, “sortir du nucléaire”, “élargir le droit de réquisition des usines par l’État”, nationaliser des banques, et prétend que “la police tue”. »

« Aussi, j’émets le souhait que les Toulousaines et les Toulousains, comme je le ferai, votent pour battre les extrêmes. Notre pays est confronté à deux extrêmes jumeaux, comme l’aura démontrée ici au premier tour, d’ailleurs, la candidate RN sur la quatrième circonscription : après avoir voté pour Antoine Maurice (Archipel-EELV-France Insoumise) en local, elle s’est présentée aux législatives sous les couleurs lepénistes. »