Début des travaux sur la RN124 entre Pujaudran et Colomiers

Des travaux sont réalisés sur la RN124 entre Pujaudran et Colomiers du 18 juillet au 12 août. Des déviations sont mises en place. © Frédéric BISSON

Les travaux sur les routes font partie des incontournables de la saison estivale du fait de la réduction du trafic routier. Entre le Gers et la Haute-Garonne, la RN124 entre en travaux du 18 juillet au 12 août.

La Direction interdépartementale des routes nationales du sud-ouest (DIR Sud-Ouest) procède au renouvellement de la chaussée sur cette 2×2 voies. L’investissement s’élève à 2 850 000 euros.

Les opérations sont menées précisément entre les échangeurs n° 6 “En Jacca” et n° 11 “Pujaudran”. Il s’agit d’une portion de treize kilomètres. Elle sera rénovée dans les deux sens de la circulation, y compris sur les quatre ronds-points qui s’y trouvent.

Des perturbations pendant les travaux sur la RN124

« Durant ce chantier, la circulation sera gérée, selon les phases, par basculement de la circulation sur le sens opposé ou par mise en place de déviation », annonce la DIR Sud-Ouest. Ainsi, du 18 au 24 juillet et du 8 au 12 août, entre les échangeurs n°9 Pyroutet (Léguevin Sud) et n°11 Pujaudran, la circulation sera basculée 24h/24. Et durant les nuits du 25 au 29 juillet et les nuits du 1er au 6 août, entre les échangeurs n°6 En Jacca et n°9 Pyroutet (Léguevin Sud), la circulation sera déviée de 21 heures à 6 heures.

Durant les travaux sur la RN124, l’information des usagers circulant sur cet itinéraire sera réalisée par des panneaux d’information sur le site du chantier, ainsi que par la diffusion de communiqués sur le site Bison Futé.

Par ailleurs, la direction interdépartementale des routes nationales du sud-ouest attire l’attention des usagers sur la nécessité de respecter la signalisation et les règles de prudence notamment la vitesse à proximité du chantier, afin d’assurer leur propre sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels intervenant sur le chantier.