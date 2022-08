Colomiers en lutte contre les cambriolages durant les vacances

Avec l’Opération tranquillité vacances, les habitants de Colomiers peuvent demander aux policiers de faire des rondes de surveillance de leur domicile ou leur commerce en leur absence.

Avec l’Opération tranquillité vacances à Colomiers, des policiers font des rondes de surveillance des domiciles des habitants absents. Photo d’illustration. Crédit photo : licence pixabay

Quelque 3 519 cambriolages ont été recensés en Haute-Garonne entre janvier et juin 2022 par la préfecture du département. Il y en a 520 de plus que l’an dernier durant la même période. Dans ce contexte, il convient de rappeler l’existence de certains dispositifs, notamment durant la période des vacances, propice aux cambriolages.

Dans la ville de Colomiers, à l’Ouest de Toulouse, les habitants peuvent bénéficier de l’Opération tranquillité vacances, ou simplement OTV. Dans le cadre de cette action coordonnée par la police municipale et la police nationale, les forces de l’ordre font des rondes de surveillance de leur domicile ou de leur commerce lorsqu’ils sont absents. Et contrairement aux idées reçues, ce dispositif est disponible durant toute l’année.

L’Opération tranquillité vacances proposée gratuitement à Colomiers

« Chaque année, environ 170 demandes sont ainsi suivies et des rondes quotidiennes réalisées par la police municipale. Les agents assurent un rôle de prévention des actes de délinquance et de tranquillité publique pour les habitantes et les habitants. À leur retour, les usagers reçoivent un compte rendu de cette surveillance », explique dans un communiqué Christophe Corbi, adjoint au maire délégué à la Sécurité, à la prévention et à la tranquillité publique.

L’Opération tranquillité vacances est proposée gratuitement aux habitants de Colomiers. Pour en bénéficier, il est nécessaire de s’inscrire à l’Hôtel de ville. Il faudra présenter un justificatif de domicile, une copie d’une pièce d’identité et un formulaire prérempli disponible sur le site de la municipalité. La démarche peut aussi être effectuée en ligne.