Le promoteur de Terra 2 ouvert à la discussion avec les opposants

Une main tendue. Le promoteur du projet Terra 2 entre la Haute-Garonne et le Tarn « souhaite accepter la main tendue par les associations d’opposants ». L’annonce est faite dans un communiqué de presse dévoilé ce mercredi 6 avril. « L’investisseur propose ainsi aux associations FNE Midi-Pyrénées et Saint-Sulpice Active et Citoyenne de mener une concertation en vue de réfléchir à une possible réorientation du projet, en associant la SPLA des Portes du Tarn aux discussions », est-il indiqué.

C’est à l’occasion d’une réunion de travail portant sur le projet Terra 2, le 10 mars dernier, que JMG Partners « a proposé aux élus présents son souhait d’organiser une concertation avec les associations, afin d’échanger sur une réorientation du projet », selon le communiqué.

Le projet Terra 2 n’est pas abandonné

« Notre volonté est d’engager dans un premier temps une démarche constructive d’échanges avec les associations afin de travailler sur la conception d’un projet pleinement partagé. Nous avons d’ores et déjà pris contact avec les associations en ce sens », indique Jean-Michel Jédelé, directeur général associé de JMG Partners dans le communiqué.

Cette volonté de discuter avec les opposants à l’entrepôt de 70 000 m2 Terra 2 intervient après la décision du tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’arrêté conjoint des préfets de la Haute-Garonne et Tarn qui a permis le lancement des travaux. Aussi, avec cette annonce, le promoteur contredit les articles de presse selon lesquels le projet Terra 2, sur le parc d’activités Les portes du Tarn, serait abandonné.