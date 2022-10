Octobre rose : un mois pour sensibiliser au cancer du sein en Haute-Garonne

Pour Octobre rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, plusieurs actions sont prévues en Haute-Garonne. Des pièces de théâtre, des expositions et des courses à pied sont notamment au programme.

De nombreuses actions de sensibilisation sont prévues pour Octobre rose en Haute-Garonne © Ligue contre le cancer 31

Octobre rose vient de débuter. Pour rappel, ce mois est dédié à la sensibilisation au cancer du sein, premier cancer chez la femme. « Nous sommes tous mobilisés pour faire de la prévention une priorité. Il nous reste en Occitanie, comme partout en France, beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à faire évoluer nos habitudes et réflexes de santé », estime Didier Jaffre, directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie.

Effectivement, « moins d’une femme sur deux répond à l’invitation au dépistage organisé qu’elle reçoit à partir de 50 ans », souligne-t-il. Dans la région, le taux de dépistage du cancer du sein s’élève ainsi à 54,5 % et 57,2 % en Haute-Garonne.

Inviter les femmes à « prendre soin de leur santé »

Pourtant, le cancer du sein se guérit dans plus de 90 % des cas lorsqu’il est détecté tôt. « Pour la majorité des maladies chroniques, chacun sait que plus le diagnostic est précoce, plus il favorise un traitement efficace face à la maladie », rappelle Didier Jaffre. Ainsi, l’Agence Régionale de Santé invite les 1 000 728 femmes concernées par le dépistage organisé du cancer du sein en Occitanie à « prendre soin de leur santé ».

« Octobre rose leur rappelle les bons réflexes de prévention et de dépistage à suivre toute l’année », précise le directeur général de l’ARS. Pour cela, plusieurs actions de sensibilisation sont prévues ce mois-ci, notamment en Haute-Garonne.

Des pièces de théâtre et des expositions pour Octobre rose

Au programme : conférences, animations, courses à pied, mais également spectacles. La compagnie Les Anachroniques sera notamment en représentation à Cugnaux le 6 octobre prochain avec la pièce “Les délieuses de langues” et celle intitulée “Il y a du monde au balconnet” de la troupe Bonnet blanc & blanc bonnet sera jouée à Saint-Gaudens le 7 octobre.

Les amateurs de sport pourront par ailleurs se mobiliser tout au long d’Octobre rose. Des courses et marches solidaires seront en effet organisées à Muret le 8 octobre, à Luchon le 9, à Eaunes le 15, à Labastidette le 16 ou à Verfeil le 22. Parmi les autres temps forts de ce mois de sensibilisation, il ne faudra pas manquer les expositions de parapluies roses. Elles seront visibles à Tournefeuille le 8 octobre, à Carbonne le 12, à Quint-Fonsegrives le 15 ou à Salies-du-Salat le 22.

Les conférences et ateliers prévus en Haute-Garonne

Côté conférences, plusieurs seront proposées. Notamment sur le dépistage des cancers et sur les violences faites aux femmes place Saint-Étienne à Toulouse le 4 octobre. Une autre sur la prévention et le dépistage des cancers féminins est organisée à Saint-Gaudens le 7 octobre. Ou encore sur les trois dépistages (le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l’utérus) à Quint-Fonsegrives le 15 octobre. Divers ateliers sont par ailleurs prévus.

Lors de ces derniers, les femmes seront sensibilisées à l’autosurveillance des seins et au dépistage à la clinique Ambroise Paré, à Toulouse, le 5 octobre et aussi à l’auto-examen des seins à la clinique Croix du Sud le 13 octobre. L’ensemble des actions de sensibilisation sont à retrouver sur le site du Centre régional de coordination du dépistage des cancers (CRCDC) Occitanie.