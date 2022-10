Toulouse. Des personnes atteintes d’un cancer organisent un défilé de mode

L’Espace Vanel, à Toulouse, est le lieu choisi pour un défilé de mode en soutien aux personnes atteintes d’un cancer, samedi 1er octobre.

L’Hôpital Joseph Ducuing. Crédit photo : CC BY SA Don-vip – Wikimedia commons

Un défilé de mode toulousain est organisé samedi 1er octobre à 20 heures à l’Espace Vanel à Toulouse. Mais c’est bien plus qu’un simple défilé. Sur scène, les mannequins seront des femmes et des hommes atteints d’un cancer et leurs accompagnants. L’événement est organisé sous la baguette de la conseillère en image Emmanuelle Bonnet.

Un joli programme est annoncé. « Défilé de mode, performances artistiques, cocktail et invités surprises… la soirée du 1er octobre est ouverte à tous sur inscription et participation, et 350 personnes sont attendues pour assister à cet événement, le premier du genre dans la Ville Rose », selon les organisateurs.

Un défilé de mode pour récolter des fonds à Toulouse

Ce défilé de mode est une occasion de mettre en lumière les soins de support à Toulouse. L’idée d’organiser un tel événement est née au sein d’un service unique en son genre proposé à l’hôpital Joseph Ducuing. C’est un service de soins de supports. Il est destiné « aux patients atteints d’un cancer et aux personnes en rémission. Baptisé La Parenthèse, ce service créé en 2019 est un lieu d’échange, de rencontres et de soins, animé par une équipe de soignants et d’intervenants qualifiés », explique l’établissement. Les bénéficiaires rencontre une série de professionnels : psychologue, kiné, osthéo, hypnothérapeute, esthéticienne, sophrologue… Et même une conseillère en image, comme Emmanuelle Bonnet.

« Cet ambitieux projet a pour vocation de récolter des fonds pour développer les services de soins de support ici et ailleurs, est ardemment soutenu par l’Hôpital Joseph Ducuing et sa “Parenthèse” qui dotent Toulouse d’un service exemplaire qui pourrait faire école dans la France entière », expliquent encore les organisateurs.

Informations pratiques : samedi 1er octobre à 20 heures à l’Espace Vanel, 1 allée Jacques Chaban-Delmas à Toulouse ; entrée à partir de 12 euros : inscription en ligne.