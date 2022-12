Lancement de Parcoursup avec 634 formations dans l’académie de Toulouse

La plateforme Parcoursup lève le voile sur sa nouvelle monture pour la rentrée 2023 avec 634 formations dans l’académie de Toulouse.

L’entrée de l’université Toulouse 1 Capitole. © Didier Descouens / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0

C’est le premier acte d’un long parcours jusqu’à la prochaine rentrée scolaire. La plateforme d’orientation post-bac Parcoursup est disponible depuis ce mardi 20 décembre.

L’heure de formuler ses vœux pour l’an prochain n’est pas encore arrivée. Mais les quelque 640 000 lycéens de terminal et 200 000 étudiants souhaitant se réorienter peuvent déjà y trouver une mine d’informations, comme la présentation des filières, les frais éventuels, les débouchés, le taux d’insertion professionnelle.

Plus de 21 000 formations sont disponibles sur la plateforme nationale. Dans l’académie de Toulouse, qui rassemble les départements de l’ex-région Midi-Pyrénées, 634 formations sont proposées sur la plateforme Parcoursup.

De Parcoursup jusqu’à Toulouse

Les candidats pourront s’inscrire sur le site et formuler jusqu’à dix vœux entre le 18 janvier et le 9 mars. Pour cela, ils devront notamment se munir d’une adresse email, de leur identifiant national élève et du relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat.

De nombreux candidats formuleront sur Parcoursup des vœux à Toulouse. Depuis trois ans, la capitale de l’Occitanie est en tête du classement des villes meilleures étudiantes du magazine l’Étudiant pour l’année 2022-2023. Elle est suivie par Rennes, Montpellier et Strasbourg.

De plus, la Toulouse est la quatrième ville de France en nombre d’étudiants avec près de 130 000 inscrits. La Ville rose est derrière Paris, Lyon et Lille.

Voici les dates clés de Parcoursup

– 20 décembre : ouverture du site Parcoursup.fr

– À partir du 18 janvier : inscription et formulation des vœux

– 9 mars : dernier jour pour formuler des vœux

– 6 avril : dernier jour pour finaliser un dossier

– 1er juin : début de la phase d’admission principale

– 15 juin : ouverture de la phase d’admission complémentaire

– 13 juillet : fin de la phase principale