Toulouse reste en tête du classement des villes étudiantes en France

Depuis trois ans, Toulouse est en tête du classement des villes meilleures étudiantes du magazine l’Étudiant pour l’année 2022-2023. Elle est suivie par Rennes, Montpellier et Strasbourg.

La VIlle rose compte quelque 120 000 étudiants. Et pour la troisième année consécutive, Toulouse est en tête du classement des meilleures villes étudiantes en France du magazine l’Étudiant pour la période 2022-2023.

« La ville peut compter sur une offre de formation dense, et aussi de nombreuses classes préparatoires et écoles membres de la CGE (Conférence des grandes écoles) », selon le magazine. « Les étudiants toulousains sont aussi nombreux à louer “l’ambiance chaleureuse” et “la bonne humeur des sudistes”. »

Rennes occupe la deuxième place, tandis que Strasbourg et Montpellier se partagent la troisième marche du podium. Par ailleurs, Poitiers et Pau restent respectivement en tête des classements des grandes villes et des villes de taille moyenne.

Les critères qui font de Toulouse la meilleure ville étudiante

« Comme chaque année depuis seize ans, le classement des villes étudiantes de l’Étudiant prend en compte les indicateurs permettant de mieux cerner les besoins essentiels des étudiants », explique le magazine. Il cite :

– une offre de formations qualitative et suffisamment diversifiée ;

– des logements disponibles et abordables ;

– un réseau de transports en commun efficace et peu onéreux :

– un programme culturel riche et varié :

– un marché de l’emploi important et dynamique :

– une ville attractive pour les étudiants Européens du programme Erasmus.

Pour son classement, la rédaction de l’Étudiant évalue les 45 unités urbaines françaises définies par l’INSEE dans lesquelles vivent plus de 8 000 étudiants. Ces 45 unités urbaines ont ensuite été réparties en trois familles : les métropoles (plus de 40 000 étudiants), les grandes villes (de 20 000 à 40 000 étudiants) et les villes de taille moyennes (de 8 000 à 20 000 étudiants).