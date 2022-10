Haute-Garonne. Le conseil départemental accélère sur la transition écologique

Le conseil départemental de la Haute-Garonne a voté une série de mesures pour la transition écologique à l’occasion d’une session extraordinaire mardi 18 octobre.

Le conseil départemental Haute-Garonne. © Laëtitia Soula

Un pas de plus. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a voté un lot de mesures pour la transition écologique à l’occasion d’une session extraordinaire organisée mardi 18 octobre. Le contexte de la hausse des coûts de l’énergie, ainsi que les canicules et les feux de forêt de l’été, poussent à agir.

« Au conseil départemental de la Haute-Garonne, nous n’avons pas attendu ces catastrophes pour agir. Depuis 2015, le Département a mis en œuvre un plan ambitieux pour répondre aux enjeux environnementaux, dans une société plus durable et plus juste », fait remarquer le président de la collectivité, Georges Méric (PS), à travers un communiqué.

Les mesures votées viennent en plus de celles qui existent déjà. « À travers l’ensemble de ses politiques publiques, le conseil départemental se fixe de nouveaux objectifs ambitieux dans la volonté de répondre à l’urgence climatique et sociale, mais également dans un souci d’exemplarité de la collectivité », affirme l’élu.

La Haute-Garonne augmente ses investissements pour la transition écologique

À l’heure où la sobriété énergétique est sur toutes les lèvres, le Département annonce un investissement de cent millions d’euros dans la réhabilitation énergétique des bâtiments départementaux sur la période 2023-2030. Il a l’ambition de réduire de 60% sa consommation énergétique d’ici à 2050. Aussi, cinquante bâtiments seront équipés de panneaux photovoltaïques d’ici à 2030.

Concernant la mobilité, la Haute-Garonne veut avoir cent kilomètres de Réseau express vélo sur son territoire pour un investissement de cent millions d’euros. Aussi, afin de réduire l’utilisation de la voiture individuelle, la collectivité veut passer de 1 150 places de stationnement réservées au covoiturage à plus de 3 000 en 2028.

Renforcement des aides financières aux ménages

Pour assurer sa transition écologique, le conseil départemental de la Haute-Garonne veut également renforcer les aides financières aux ménages pour lutter contre la précarité énergétique. Il propose notamment jusqu’à 12 500 euros d’aide départementale par logement pour des travaux de rénovation énergétique, entre mille et deux mille euros d’aide pour le changement d’un système de chauffage et la distribution de “kits anti-gaspillage” dans les Maisons départementales des solidarités.

Par ailleurs, la collectivité dirigée par Georges Méric prévoit la création de trois nouvelles stations d’alerte pour assurer la qualité de l’eau potable sur les rivières du Tarn et de l’Ariège. Elles mesurent notamment les ressources en eau potable du département provenant de la Garonne.