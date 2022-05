Escalquens. Mise en service de la déviation de la RD 79 dès ce lundi 9 mai

Les travaux ont commencé en septembre 2020 et se terminent avec deux mois d’avance. Si l’inauguration est reportée, la mise en service de la déviation de la RD 79 à Escalquens aura bien lieu ce lundi 9 mai 2022.

Le passage à niveau situé sur la commune d’Escalquens pour traverser les voies de train qui relie Toulouse à Sète va prochainement être supprimé pour laisser place à un pont, 100 mètres plus loin © Conseil départemental de la Haute-Garonne

Terminés, les travaux. Sur la commune d’Escalquens près de Toulouse, la déviation de la RD 79 rentre en service pour les automobilistes dès ce lundi 9 mai au matin. Depuis le mois de septembre 2020, le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’occupe de créer une déviation de la RD 79 et de supprimer le passage à niveau sur la commune d’Escalquens.

Les travaux ont finalement pris une avance de deux mois sur le planning initial. Si l’inauguration aura lieu à une date ultérieure en raison d’un mouvement de grève à la SNCF, la déviation, elle, sera bien accessible aux automobilistes dès ce lundi matin.

Des travaux classés “prioritaires” par la SNCF

Dès le début des travaux, la SNCF a classé “prioritaires” ces derniers. La raison : plus d’une centaine de trains circulent sur cet axe reliant Toulouse à Sète par jour. Mais c’est aussi 14.000 véhicules qui empruntent cette RD 79 tous les jours. Pour rappel, la RD 79 traverse la voie ferrée.

C’est pour cette raison que la déviation permet de créer une nouvelle voie de 800 mètres entre la RD 79 et la RD 16. Un passage aérien de 30 mètres de long et 12,50 mètres de large propose maintenant un franchissement de la voie ferrée. Il se situe à une centaine de mètres au nord de l’ancien passage à niveau.

Une deuxième phase de travaux de la RD 79 prévue fin 2022

D’ici le mois de juillet, SNCF Réseau posera les barrières, platelage et signalisation définitive du passage à niveau. La SNCF clôturera la voie ferrée à ce moment-là. Pour compléter ces nouveaux aménagements, le Conseil départemental prévoit une deuxième phase de travaux fin 2022. Elle consistera à réaménager les trottoirs, la route et permettra de mettre la RD 79 en sens unique entre la gare d’Escalquens et la Cousquille.

A noter que les travaux de suppression du passage à niveau représentent un budget de 11,2 millions d’euros. Ces aménagements sont cofinancés par la SNCF à hauteur de 50 %, le Département à 20 %, la Région Occitanie à 15 %, le Sicoval à 10 % et la commune d’Escalquens à 5 %. La sécurisation du passage à niveau va également faciliter l’accès à la gare toute proche et la réalisation du Réseau Express Vélo (REV 1 Escalquens/Labège) à l’horizon 2025, pour favoriser les mobilités douces.