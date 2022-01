Gers. Nouvel abattage massif de volailles pour lutter contre la grippe aviaire

Pour faire face à la grippe aviaire, des élevages de volailles du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques seront abattus, après une décision du ministère de l’Agriculture.

La décision est radicale. Pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, un nouvel abattage massif de volaille va se dérouler dans les élevages du sud-ouest. La décision a été prise par le ministère de l’Agriculture qui l’annonce dans un communiqué ce jeudi 20 janvier.

“Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation prend de nouvelles mesures pour faire face à l’expansion rapide du virus dans le sud-ouest et à l’augmentation du nombre d’élevages touchés. Un dépeuplement préventif de toutes les volailles et palmipèdes d’une zone géographique caractérisée par de nombreux foyers est désormais nécessaire au-delà des mesures actuelles visant l’élimination des foyers et le dépeuplement préventif autour des foyers”, explique le communiqué.

“La stratégie adaptée vise à réduire la durée de l’épizootie et à prévenir son extension vers d’autres zones de production aujourd’hui indemnes, et à permettre une remise en place des animaux dans les élevages le plus rapidement possible.”

Trente-neuf communes du Gers concernées par la mesure contre la grippe aviaire

La mesure s’applique dans une zone couvrant 226 communes. Parmi elles, 39 communes sont dans le Gers, 161 communes dans les Landes et enfin 26 communes dans les Pyrénées-Atlantiques. Plus d’un million de bêtes sont concernées par ce vide sanitaire.

“Les élevages dont les animaux seront dépeuplés seront indemnisés dans les mêmes conditions que l’année dernière”, assure le ministère de l’Agriculture. “Les premiers versements des acomptes pour les indemnisations sanitaires ont débuté pour les élevages du nord et dans le sud-ouest.”

Des animaux ont déjà été abattus dans le Gers après la découverte d’un foyer de grippe aviaire dans un élevage de canards au mois de décembre 2021.