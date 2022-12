JO 2024. Le Gers récompensé pour ses actions Terre de jeux

Le Département du Gers s’est vu décerner un prix national pour son dynamisme et ses actions labellisées Terre de Jeux.

Le Département du Gers s’est vu décerner un prix national pour son dynamisme et ses actions labellisées autour des Jeux olympiques. Photo d’illustration. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY Agência Brasil Fotografias – Tomaz Silva/Agência Brasil

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 commencent dans moins de deux ans, des collectivités se mobilisent avec le label Terre de jeux. Ce dernier leur permet de participer à l’aventure à leur manière, avec leurs moyens. À ce jeu, le conseil départemental du Gers s’est vu décerner un prix national, mardi 13 décembre, pour son dynamisme et ses actions labellisées Terre de Jeux.

La récompense Coup de Coeur Média Terre de Jeux 2024 vient valoriser pas moins de huit actions organisées par le conseil départemental du Gers sous le label. Communauté Olympique Gersoise, exposition itinérante des Gersoises et Gersois olympiques et paralympiques en font partie.

Reconnaissance du travail du Département du Gers avec le label Terre de jeux

« Ce prix vient récompenser une collectivité et ses agents permettant la réalisation d’événements et manifestations Terre de jeux, mais pas uniquement », estime Philippe Dupouy, président du Département du Gers. « C’est également la reconnaissance d’un travail de partenariat avec le Comité départemental olympique du sport du Gers, l’ensemble du mouvement sportif gersois et les collectivités locales gersoises. Le Sport est un enjeu important pour notre département dans sa dimension de prévention pour la santé, la lutte contre la sédentarité, la cohésion sociale, l’inclusion et la construction de notre jeunesse par ses valeurs qu’il véhicule. »

« Terre de jeux 2024 permet d’être un accélérateur et un facilitateur de l’aménagement du territoire permettant la construction, la création d’équipements sportifs ou leur rénovation », estime Camille Bonne, conseiller départemental en charge du sport. « Ce renforcement d’équipements est un investissement pour le sport pour tous favorisant l’attractivité de notre département. »