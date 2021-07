Le Gers interdit la consommation d’alcool sur la voie publique

Le préfet du Gers met en place un arrêté préfectoral interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique jusqu’au 30 août. Cette mesure a pour objectif d’aider à lutter contre la Covid-19 qui connaît une accélération chez les jeunes du département.

La préfecture du Gers met en place une nouvelle mesure pour lutter contre la Covid-19. Le préfet Xavier Brunetière a signé vendredi 30 juillet un arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique dans le département. La prohibition est valable de 13 heures à 3 heures du matin jusqu’au 30 août.

Selon la préfecture gersoise, “le taux d’incidence est reparti à la hausse et, de manière extrêmement rapide depuis le 15 juillet”. Elle indique que “sur la période du 20 au 26 juillet, il atteint 194,2 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et cette accélération est encore plus marquée chez les plus jeunes, notamment les 20-30 ans. Leur taux d’incidence est supérieur à 690.”

Un complément du dispositif déjà existant dans le Gers

La décision d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique dans le Gers vient compléter l’ensemble du dispositif déjà en place pour lutter contre la Covid-19. Il s’agit notamment de la campagne vaccinale en cours. Il s’agit aussi du port du masque obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans. Sans oublier le respect des gestes barrières.