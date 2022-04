Présidentielle. Le succès inégalé du vote “ni-ni” en Occitanie

Avec six des neuf communes françaises où les votes blancs et nuls sont majoritaires, l’Occitanie est la région où la logique du vote “ni-ni” s’est traduite le plus fortement dans les urnes.

Ni macron, ni Le Pen, mais farouchement attachés à leur devoir civique ! Certains électeurs d’Occitanie sont allés voter malgré leur rejet catégorique des deux candidats finalistes de l’élection présidentielle de 2022. En effet, dans plusieurs communes, le manque d’adhésion aux deux projets proposés a été tel que le nombre de votes blancs et nuls a été supérieur aux suffrages exprimés en faveur des deux candidats réunis. Malgré les appels au front républicain des uns et au dégagisme des autres, et alors que ces votes ne sont pas pris en compte dans le résultat final de l’élection. Un vote en forme de double négation qui, de plus, vient s’ajouter à la forte abstention qui a caractérisé le second tour.

6 des communes 9 où le vote ‘’ni-ni’’ est majoritaire situées en Occitanie

À l’exception de Parata en Haute-Corse, championne nationale du vote “ni-ni”, ainsi que des villages de Toy-Viam (Corrèze) et Saint-Dizier-en-Dois (Drôme), toutes les communes ayant majoritairement voté dans une logique de contestation, se situent en Occitanie. Une situation plutôt rare qui ne s’est présentée que neuf fois dans tout le pays, mais qui s’est produite à six reprises en Occitanie. Une région où Emmanuel Macron a devancé sa rivale Marine Le Pen de huit points.

Cailla dans l’Aude championne régionale du ‘’ni-ni’’

C’est à Cailla dans l’Aude que ce vote négatif s’est traduit le plus fortement en Occitanie. Dans ce village qui compte 34 inscrits, 14 des 24 électeurs qui se sont déplacés ont voté blanc (11 votes) ou nul (3), soit 58,33 % des enveloppes glissées dans l’urne le soir du 24 avril 2022. Le deuxième plus fort taux de votes non exprimés de toute la France. Marine Le Pen et Emmanuel Macron devant se partager les 40 % des bulletins restants.

Avec 13 votes blancs (0 nuls), le village de Gez-es-Angles dans les Hautes-Pyrénées prend la troisième place et se hisse sur le podium national des meilleurs scores du vote ‘’ni-ni’’. Les votes non exprimés représentant 56,52 % des bulletins contre 41,67 % en faveur de l’un ou l’autre des candidats.

Quatre autres communes d’Occitanie ont enregistré un total de votes blancs ou nuls supérieurs à celui des votes exprimés : Lichans-Sunhar dans les Pyrénées-Orientales (54,17 %), Aigues-Juntes en Ariège (53,12 %), Caubous en Haute-Garonne (50 %) et Villetritouls dans l’Aude (50 %).