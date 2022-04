Présidentielle en Occitanie: Les cinq informations principales à retenir du second tour

Abstention record, victoires locales de l’extrême droite et large succès d’Emmanuel Macron à Toulouse et Montpellier, voici les cinq informations principales à l’issue du second tour de l’élection présidentielle 2022 en Occitanie.

Ce dimanche 24 avril 2022, les électeurs d’Occitanie ont accordé une courte majorité à Emmanuel Macron. Une victoire marquée par une abstention inédite pour un second tour d’élection présidentielle avec de fortes disparités entre certains territoires où Marine Le Pen arrive en tête et les métropoles de Toulouse et Montpellier où cette dernière a été sévèrement battue. Voici les cinq informations principales à retenir à l’issue du scrutin.

Une courte victoire de Macron en Occitanie

Huit petits points. Avec seulement huit points d’avance sur sa rivale, Emmanuel Macron remporte une courte victoire en Occitanie, lors de ce second tour de l’élection présidentielle. En effet, dans un scrutin marqué par la plus forte abstention de l’histoire de la cinquième république dans une élection présidentielle, le candidat de la République en Marche se contente de 53,95 % des votes exprimés dans la région, contre 46,04 % pour Marine Le Pen. Au niveau national l’écart est plus significatif avec 58,54 % des voix en faveur d’Emmanuel Macron et 41,46 % pour la candidate du Rassemblement National. Un écart de près de 16 points qui constitue tout de même le plus faible écart jamais constaté face à un candidat d’extrême droite.

En Occitanie manuel Macron : 53,96 %

Marine Le Pen : 46,04 % Abstention : 24,81 % France entière Emmanuel Macron : 58,54 %

Marine Le Pen : 41,46 % Abstention : 28,01 %

L’Occitanie renverse la vapeur

L’Occitanie renverse la vapeur. En effet, alors que les résultats régionaux du premier tour les électeurs d’Occitanie avaient placé Emmanuel Macron second (23,48%) derrière Marine Le Pen (24,62%), le président de la République s’est imposé au second tour. C’est le candidat insoumis qui était arrivé troisième avec 22,42 % des suffrages exprimés.

Marine Le Pen sévèrement battue à Toulouse et Montpellier

Le Front républicain a visiblement été solide à Toulouse comme dans la plupart des grandes villes de France. En effet, Marine Le Pen a été sévèrement battue par le candidat de la République en Marche dans la Ville rose. La candidate du Rassemblement National se contente de 22,52 % des suffrages exprimés. Toutefois, 7,36 % des électeurs qui se sont déplacés dans les bureaux de vote de la ville ont préféré ne pas glisser de bulletin dans l’urne (vote blanc). De même, à Montpellier, Emmanuel Macron enregistre également une victoire nette avec 72.17 % des voix contre 27.83 % pour Marine Le Pen.

À Toulouse manuel Macron : 77,48 %

Marine Le Pen : 22,52 % Abstention : 29,49 % À Montpellier Emmanuel Macron : 72.17 %

Marine Le Pen : 27.83 % Abstention : 34.50 %

Marine Le Pen en tête dans 4 départements d’Occitanie

C’est une première dans l’histoire de l’élection présidentielle. Pour la première fois, un candidat d’extrême droite arrive en tête dans des départements d’Occitanie (ex Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon). Marine Le Pen devance Emmanuel Macron dans les départements des Pyrénées-Orientales (56.32 %), de l’Aude (54.9 %), du Gard (52.15 %) et du Tarn-et-Garonne (52 %). En France, la candidate du Rassemblement National devance le président de la République dans 28 départements (23 métropolitains et 5 d’outre-mer).

Crédit : Le Journal Toulousain

Des électeurs un peu plus mobilisés en Occitanie et, surtout, dans le Gers

Alors que ce second tour de l’élection présidentielle a été marqué une abstention record (28,01%), les électeurs occitans font partie de ceux qui se sont le plus mobilisés. (La Bretagne étant la région avec le plus faible taux d’abstention 22,10%). En Occitanie, les trois quarts des électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 24 avril. Ce qui représente un taux d’abstention de 24,81 %. Au niveau départemental, c’est le Gers qui peut enregistre le plus fort taux de participation avec 78,95 % des inscrits ayant glissé un bulletin dans l’urne.

À noter : En Occitanie, la part des votes blancs [7,32 %] est légèrement supérieure à la moyenne du reste de la France (6,35 %).