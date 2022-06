Économie. L’Occitanie, région favorable à l’emploi des cadres

Avec 7 % des cadres de France en poste de la région et une reprise des recrutements après la pandémie plus vigoureuse que dans le reste du pays, l’Occitanie est un territoire favorable aux catégories dites supérieures de salariés.

En 2021, les entreprises d’Occitanie ont recruté 14 960 cadres, soit 33 % de plus que l’année précédente. Selon une étude réalisée par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), le marché de l’emploi des cadres a connu une reprise particulièrement vigoureuse dans la région après le coup de frein porté à l’économie par la crise sanitaire. Un rebond notamment porté par les entreprises de Haute-Garonne qui concentre pratiquement 50 % de ces embauches, mais qui ne permet pas encore de retrouver les niveaux d’avant crise. « Après le trou d’air de l’année 2020 dû à la pandémie, le marché de l’emploi des cadres a connu une nette amélioration en Occitanie », se félicite toutefois Carole Fisthal, déléguée régionale de l’Apec en Occitanie.

L’Occitanie, plus fort rebond de l’emploi des cadres de France

Avec une hausse des recrutements de 33 % en 2021, l’Occitanie connaît la plus forte reprise de l’emploi des cadres de France où les embauches de salariés des catégories supérieures n’ont progressé en moyenne que de 18 %. Seule la Normandie bénéficie d’une telle embellie cette année avec une hausse équivalente (33 %). En revanche, ce rebond est le plus faible en Bretagne (+6 %) et dans les Pays de la Loire (+ 9 %). Cette bonne santé retrouvée de l’emploi des cadres se traduit, en Occitanie, par une augmentation de 2 % leur nombre total. En 2021, les entreprises locales employaient 283 350 cadres contre 277 700 l’année précédente. Une tendance positive qui ne permet pas encore, toutefois, d’atteindre les niveaux d’avant la crise sanitaire de 2019.

Les profils les plus prisés : les jeunes informaticiens et ingénieurs

Représentant 23 % des offres d’emploi, les informaticiens font partie des profils les plus prisés avec les ingénieurs et personnes travaillant dans la recherche et développement (17 %). Dans la moitié des cas, les entreprises (majoritairement des PME) qui recrutent préfèrent des professionnels justifiant moins de 5 ans d’expérience. Malgré ces profils techniques, seuls 13 % des recrutements sont le fait d’entreprises de l’industrie contre 71 % dans les services.

Des prévisions rassurantes malgré l’incertitude de la guerre en Ukraine

En 2022, l’emploi des cadres devrait continuer de se porter bien malgré un léger ralentissement dû au contexte incertain généré par la guerre en Ukraine. « Début 2022, la dynamique des recrutements dans la région était toujours très positive. Les répercussions économiques du conflit ukrainien pourraient toutefois venir rebattre les cartes et obérer la croissance économique hexagonale et régionale. Nos prévisions de recrutements de cadres en Occitanie pour 2022 restent donc prudentes », analyse Carole Fistahl qui compte sur une progression de 5 % par rapport à l’année 2021.