Entreprises d’Occitanie, voici où trouver toutes les aides pour faire face à la crise de l’énergie

Les acteurs économiques et institutionnels d’Occitanie ont élaboré un “guide” pour indiquer aux entreprises de la région les aides auxquelles elles sont éligibles en cette période de crise de l’énergie.

De nombreuses aides sont déployées à l’échelle de l’Occitanie, comme de la France, pour soutenir les entreprises en cette période de crise de l’énergie, qui devrait d’ailleurs s’accentuer pendant l’hiver. Chacun de ces dispositifs possède de nombreux critères d’éligibilité, à tel point qu’il est parfois difficile pour les TPE, PME, et les plus grandes sociétés, de s’y retrouver.

Alors, plusieurs acteurs économiques et institutionnels d’Occitanie, tels que la Région, la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI Occitanie) ou encore la préfecture, se sont associés pour élaborer un “guide” permettant de renseigner les entreprises au sujet des aides auxquelles elles ont droit.

Comment fonctionne le “guide des aides et soutien aux entreprises” d’Occitanie ?

« Le guide des aides et soutien aux entreprises d’Occitanie est un recueil des dispositifs disponibles et une aide à la décision pour tous les chefs d’entreprises dans le contexte actuel. Ce guide a pour objectif d’informer et de signaler les aides pouvant être mobilisées suivant les situations que rencontreront les entreprises cet hiver », dévoile la préfecture d’Occitanie. Il présente notamment : les aides directes, tels que le “bouclier tarifaire” pour les petites entreprises, les aides régionales, comme le “pass transformation écologique”, les aides aux études et investissements, à l’image des “aides à la mise en place d’énergies renouvelables”, puis les outils d’accompagnement déployés par la CCI.

La cible, les conditions d’éligibilité et les modalités de mise en place sont indiquées pour chaque dispositif. Un QR code permet même aux entreprises d’accéder aux plateformes gouvernementales afin de bénéficier davantage d’informations.

Où trouver ce guide ?

Le “guide des aides et soutien aux entreprises” est disponible sur Internet, via le site de la CCI Occitanie. Il sera remis aux acteurs économiques et institutionnels de la région (ADEME, BPI France, réseau consulaire) ce lundi 12 décembre à Toulouse. Puis, le mercredi 14 décembre à Montpellier, à l’occasion des réunions relatives au schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), organisées par la Région Occitanie.