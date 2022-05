Le livre de Carole Delga, présidente de Région Occitanie, intitulé “Jean Jaurès, Les convictions et le courage” et publié aux éditions Privat, sortira en librairie mercredi 25 mai. lI sera présenté dès ce samedi à Montpellier.

La présidente de la Région Occitanie Carole Delga va sortir une biographie sur Jean Jaurès ©Région Occitanie

La présidente du Conseil régional d’Occitanie prend la plume. Carole Delga va présenter, à la Comédie du livre de Montpellier ce samedi 21 mai, une biographie consacrée à Jean Jaurès, ancien député et fondateur du quotidien L’Humanité, figure historique de la gauche qui plus est originaire de la région Occitanie. Écrit en collaboration avec l’historienne Marie-Luce Nemo, l’ouvrage pourrait s’avérer plus politique qu’il n’y paraît.

Un livre consacré à Jean Jaurès prévu depuis longtemps par Carole Delga

La sortie d’un livre sur une figure tutélaire de la gauche dans ce contexte de tensions au PS entre les militants favorables et ceux qui s’opposent l’accord avec la France Insoumise pour les élections législatives interroge. Jean Jaurès est une figure socialiste dont pratiquement toutes les personnalités de gauche se réclament. Mais Carole Delga l’assure, le livre a été commencé avant le confinement.

L’ouvrage selon les propres mots de l’auteure, recueillis par le JDD, se veut “populaire et pédagogique”. Le livre est ponctué de dix citations de Jaurès, replacées dans leurs contextes historiques, pour mieux comprendre le parcours et les idées défendues par l’élu pacifiste mort assassiné juste avant l’entrée de la France dans la Première Guerre mondiale. Une nouvelle approche, qui vient s’ajouter à la plusieurs dizaines de biographies déjà sorties sur le personnage dont notamment une du célèbre auteur autrichien Stefan Zweig.

Ce n’est pas le premier livre écrit par Carole Delga. En 2020, elle avait publié un essai nommé Apprendre à danser sous la pluie – Conquérants et audacieux face à la crise, déjà avec l’éditeur toulousain Privat, pour présenter ses solutions pour sortir renforcé de la crise sanitaire.

Tom Letreulle