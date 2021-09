Covid-19 : En Occitanie, le nombre de décès reste au dessus de la moyenne

Selon l’Insee, le nombre de décès en Occitanie en juin et juillet dernier a été supérieur de 2% à celui enregistré sur la même période de 2018 et 2019. Mais l’Institut constate que cet excès de décès a tendance à s’estomper.

9 250 décès, toutes causes confondues, ont été comptabilisés en Occitanie entre le 1ᵉʳ juin et le 31 juillet dernier, soit 156 décès de plus que la moyenne des mois de juin et juillet 2018 et 2019. « Avec un excès de décès de 2 %, l’Occitanie se situe à mi-chemin entre la Normandie (+ 5 %, plus forte hausse) et l’Île-de-France (- 4 %, plus forte baisse) », note l’Insee. Pour l’institut des statistiques, cette « nette amélioration de la situation depuis fin avril, malgré la diffusion du variant Delta de la Covid-19, s’explique en partie par l’étendue de la vaccination, déjà importante au début de l’été ».

C’est dans l’Hérault que la surmortalité est la plus forte

À l’échelle départementale, l’excès de décès mesuré en juin-juillet est le plus important dans l’Hérault (+7 %). En effet, pendant cette période, ce département occitan a connu des taux d’incidence très élevés, tout comme l’Aude et les Pyrénées-Orientales. « La proximité avec la Catalogne, fortement touchée par le variant Delta et l’affluence touristique sur le littoral méditerranéen expliquent en partie cette recrudescence des contaminations », estime l’Insee. Selon ce dernier, les cas de la Lozère et dans une moindre mesure du Tarn-et-Garonne sont à relativiser, en raison du faible nombre de décès sur la période (159 en Lozère, 406 en Tarn-et-Garonne).

