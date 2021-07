Covid-19 : Le nombre de cas progresse fortement et très rapidement en Occitanie

L’Agence régionale de santé Occitanie présente des chiffres de contamination à la Covid-19 en forte hausse dans plusieurs départements de la région.

« Les indicateurs épidémiologiques se dégradent très rapidement. Le variant delta circule de plus en plus dans notre région. Le rebond épidémique est clairement entamé », prévient l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS). Le seuil d’alerte y est désormais dépassé et se situe au dessus de la moyenne nationale, avec 51 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, en moyenne, entre le 3 et le 9 juillet dernier. L’ARS a recensé 480 nouveaux cas par jour en moyenne dans la région en fin de semaine dernière. « contrairement aux vagues précédentes, l’Occitanie fera partie des premières région à affronter celle-ci », fait remarquer Pierre Ricordeau, le directeur général de l’ARS Occitanie.

Le taux d’incidence de la Covid-19 a été multiplié par 5 en une semaine dans les Pyrénées-Orientales

Trois départements de l’Occitanie sont particulièrement touchés : l’Hérault, dont le taux d’incidence est de 58,9 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants et la Haute-Garonne, dont le taux d’incidence est de 63 cas pour 100 000 habitants. Les Pyrénées-Orientales connaissent l’évolution la plus inquiétante : en une semaine, le taux de positivité y a été multiplié par 4 et le taux d’incidence par 5, avec près de 130 cas pour 100 000 habitants. Une flambée que le directeur du Samu 31, Vincent Bounes, explique par « la forte densité de population » dans ce département très touristique et par la proximité de la Catalogne, qui est, elle aussi, en état d’alerte épidémique.

Pas encore d’impact sur le système hospitalier en Occitanie

« À ce jour, pas encore d’impact sanitaire notable sur notre système hospitalier, mais la baisse est interrompue », rapporte l’Agence. Cette dernière précise, en outre, que les acteurs de santé mesurent toujours l’impact d’une nouvelle vague de la Covid-19 avec un décalage de quelques semaines après les premiers signes épidémiques. Et d’appeler à la vigilance de tous. Alors que plus d’un adulte occitan sur deux est déjà vacciné et que deux sur trois ont reçu une première injection, « la vaccination reste pourtant encore insuffisante pour une part de personnes prioritaires du fait de leur âge ou de leur état de santé. » En effet, plus de 100 000 personnes de plus de 65 ans en Occitanie ne se sont pas encore faites vacciner. C’est le cas également d’un quart des personnes atteintes d’un cancer du sein ou colorectal, des diabétiques, des victimes d’un AVC ou d’une insuffisance cardiaque, et d’un tiers des personnes atteintes d’obésité sévère ou du VIH.