Covid-19 : L’ARS Occitanie lance une alerte à la population

En Occitanie, l’ensemble des indicateurs épidémiologiques indiquent une reprise exceptionnelle de la circulation de la Covid-19 : l’Agence régionale de santé lance une alerte à la population.

Tous les départements occitans connaissent une reprise exceptionnelle de la circulation de la Covid-19, selon le dernier bulletin épidémiologique de l’Agence régionale de santé (ARS), qui lance une alerte à la population. En effet, le taux d’incidence en Occitanie, au 20 juillet, a triplé en 7 jours et atteint 170 cas pour 100 000 habitants. Avec un taux de positivité au tests de plus de 4 % et près de 1500 nouveaux cas par jour. « L’évolution est fulgurante chez les 20-30 ans, moins protégés car moins vaccinés. Or, même si les jeunes sont moins sujets aux formes graves, ils ne sont pas épargnés par les complications, notamment les Covid longs », indique l’Agence, qui précise que l’incidence a également commencé à monter fortement dans les classes d’âges plus élevés.

Les hôpitaux commencent à ressentir l’impact de la quatrième vague de la Covid-19

L’impact sur le système de santé commence à se ressentir : le nombre de nouvelles hospitalisations augmente à nouveau, à 475 en cours (+28 depuis le dernier point de situation), dont 55 en réanimation et soins critiques (+3). « Et on constate une progression des passages aux urgences pour Covid », fait remarquer l’ARS. Il y a eu 6 décès dans les 4 derniers jours, ce qui porte leur nombre total depuis le début de l’épidémie à 4613 en Occitanie. Alors que plus de 70 % des Occitans de plus de 18 ans ont déjà reçu une première dose de vaccin, l’ARS répète qu’il s’agit de « la seule protection pour faire face à la situation. Maintenant ».

Source : communiqué de presse