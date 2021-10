Ariège. Le département va prendre en charge les tests payants pour ses agents

Le Conseil départemental de l’Ariège va prendre en charge le coût des tests de dépistage de la Covid-19, devenus payants depuis ce vendredi 15 octobre, pour ses agents.

Afin de garantir la continuité de ses services, le conseil départemental de l’Ariège a décidé, à l’unanimité, de prendre en charge le coût des tests de dépistages pour ses agents devant présenter un Pass sanitaire dans le cadre de leur mission. En effet, depuis le 15 octobre dernier, les test PCD et antigéniques ne sont plus remboursés par l’assurance maladie, sauf dans certains cas (prescription médicale, cas contact, etc.).

« Pour certains agents, le passe sanitaire est incontournable pour accéder aux services sociaux et médico-sociaux ou encore pour travailler dans des établissements culturels. C’est donc un choix de bon sens mais aussi de respect pour nos actions auprès des Ariégeoises et des Ariégeois », justifie Christine Téqui, la présidente du conseil départemental, à l’origine de cette décision actée à l’unanimité en commission permanente, ce lundi 18 octobre.

Concrètement, le département va s’engager auprès de cinq pharmacies du territoire (Foix, Pamiers, Saint-Girons, Lavelanet et Tarascon) afin de faciliter les démarches de ses personnels.