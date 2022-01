Covid-19 : une opération de vaccination exceptionnelle organisée à Saint-Girons ce week-end

Face à la constante augmentation des contaminations à la Covid-19, la préfecture de l’Ariège et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie organisent une opération de vaccination exceptionnelle à Saint-Girons ce week-end.

« La dégradation rapide des indicateurs épidémiques dans notre département et le niveau d’incidence atteint, sans précédent depuis le début de la pandémie de Covid-19, confirment le fort impact de la cinquième vague », constatent la préfecture de l’Ariège et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie. Dans le département, le taux d’incidence a presque doublé en une semaine et atteint, ce lundi 3 janvier, les 1 092 cas pour 100 000 habitants.

Alors, pour tenter de contrer la forte hausse des contaminations, une opération de vaccination exceptionnelle est organisée ces samedi 8 et dimanche 9 janvier au Parc des expositions de l’Ariège et du Couserans, dans la salle du foirail, à Saint-Girons (boulevard du Général de Gaulle).

Uniquement des doses de rappel contre la Covid-19

Les injections réalisées seront uniquement des troisièmes doses, effectuées avec le vaccin Moderna. Pour rappel, ce dernier est recommandé pour les personnes de plus de 30 ans, quel que soit le ou les vaccins utilisés précédemment. Le centre de vaccination éphémère installé à Saint-Girons sera ouvert durant tout le week-end de 9h à 18h. Les prises de rendez-vous sont possibles dès à présent sur Doctolib.

Il est également possible de débuter un schéma vaccinal, de recevoir une seconde ou une troisième dose de vaccin dans l’un des dix centres de vaccination ou maisons de santé de l’Ariège, situés à Foix, Pamiers et Saint-Girons. Pour l’heure dans le département, 314 771 injections ont été réalisées depuis le début de la campagne vaccinale (il y a un an), dont 133 834 primo-injections, 124 480 secondes doses et 56 467 rappels de vaccin selon l’ARS Occitanie.