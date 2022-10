Vacances de la Toussaint en Ariège : voici des idées de sorties

Faites le plein d’idées de sorties pour vos vacances de la Toussaint en Ariège, comme : une balade dans la nature au rythme des histoires de “pépé”, un spectacle terrifiant dans un théâtre de Foix, une après-midi piscine à faire la course sur des jeux gonflables, ou encore une visite insolite de la grotte de Lombrives accompagné par une sorcière.

Fêtez Halloween dans la grotte de Lombrives, en Ariège

La grotte de Lombrives, au Sud de l’Ariège, propose des visites terrifiantes à destination des enfants pendant les vacances de la Toussaint pour les plonger, comme il se doit, dans l’ambiance d’Halloween. Chaque année, petits et grands frappent à la porte des habitants pour réclamer des friandises. Mais ont-ils déjà eu l’idée de toquer à l’entrée de la grotte ? Pour cela, vous embarquerez à bord d’un petit train qui sillonne la vallée et qui vous mènera jusqu’à un grand porche. Celui-ci vous donnera accès aux profondeurs de la terre, dans lesquelles vous apercevrez les formations calcaires éclairées par la seule lueur des bougies.

Suivez la guide, ou plutôt, la sorcière, qui vous amènera à la rencontre des spectres qui peuplent le monde souterrain. Tous ces protagonistes de l’Histoire, présents dans ce que les organisateurs appellent “l’autre monde”, ont un lien étroit avec Lombrives, que ce soit de grands explorateurs, des rois, des dieux, des princesses, des sorciers ou d’autres personnages illustres. Ils vous raconteront, un par un, leur histoire. Venez déguisés, pour vous réchauffer.

Infos pratiques : Grotte de Lombrives, Ussat-les-Bains. Les 28, 29, 30 et 31 octobre. Tarifs : 10 euros, 5 euros pour les moins de 4 ans. Petit train : 2 euros. Infos et réservations.

La balade de Pépé, à la découverte de l’Histoire de l’Ariège

Profitez de la douceur des températures prévues en Ariège pendant les vacances de la Toussaint pour vous promener en plein air. L’entreprise ariégeoise spécialisée dans les événements en réalité augmentée “Mic Mac” vous propose par exemple de réaliser “la balade de pépé” depuis la petite ville d’Arignac, à proximité de Tarascon-sur-Ariège. Une randonnée, sans difficultés, de quatre kilomètres dans la nature à parcourir en toute autonomie, en famille ou entre amis.

À l’aide d’une application téléchargée sur votre smartphone, ou d’une tablette louée auprès de l’office du tourisme de Tarascon-sur-Ariège, vous serez invités à effectuer sept arrêts sur le parcours. À chaque étape, des panneaux vous indiqueront que vous êtes au bon endroit. Il faudra les scanner, puis de courtes vidéos en réalité augmentée s’afficheront. Ici, “pépé” vous contera ses aventures. Vous en apprendrez davantage sur l’Histoire du territoire et découvrirez de multiples légendes ou anecdotes sur Arignac, et plus largement, sur le département de l’Ariège. Vous pouvez aussi profiter de cette randonnée, qui dure entre deux et trois heures, pour pique-niquer en chemin.

Infos pratiques : La balade de Pépé, départ du parking de l’école, 8 route de Foix, Arignac.

Application “La Balade de pépé”, sur playstore. Location de tablette au 05 61 64 60 60, ou en ligne. Tarif : 15 euros par groupe.

Des animations au centre aquatique de Foix, en Ariège, pendant les vacances de la Toussaint

Le centre aquatique de Foix, chef-lieu de l’Ariège, propose tout un programme d’animations pendant les vacances de la Toussaint. Chaque jour, des jeux aquatiques sont organisés dans le petit bassin pour divertir les enfants. Ces derniers disposent par exemple de tapis flottants, d’arrosoirs, de ballons et autres sortes de balles qu’ils peuvent manipuler durant quelques heures. Puis, les lundis, mercredis et vendredis après-midi, pendant les vacances, des jeux gonflables prennent place dans le grand bassin. Les grands enfants, ou jeunes ados, peuvent alors grimper, sauter, glisser et faire la course sur chacun des modules colorés.

Pendant ce temps, les parents ou accompagnateurs peuvent profiter de l’ensemble des installations du centre aquatique pour se détendre ou pour, eux aussi, se dépenser. L’établissement est équipé d’un sauna, d’un hammam, d’un jacuzzi, de douches massantes. Mais aussi, d’un bassin sportif de cinq couloirs, d’une rivière à contre-courant et d’une piscine à vague. En bref, de quoi passer la journée à buller, dans l’eau chauffée entre 28 et 32 degrés.

Infos pratiques : Centre aquatique, 14 avenue du Général de Gaulle, Foix.

Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 12h à 20h, les mercredis, samedis, de 15h à 19h, les dimanches de 9h30 à 13h. Planning des animations.

Un spectacle terrifiant se déroule à Foix

Après le spectacle “Foix, terre d’Histoire”, présentée par l’association éponyme depuis le mois d’août, le théâtre de l’Espinet vous propose de venir découvrir la nouvelle création “Foix… Terre d’Horreur” pendant les vacances de la Toussaint, afin que vous viviez un moment aussi magique qu’effrayant à l’approche d’Halloween. La première pièce comptait plus de 200 figurants, danseuses, cavaliers, jongleurs, qui racontaient ensemble les histoires entendues depuis les entrailles de la fontaine intermittente de Fontestorbes. À l’image de celle de Lucie, qui en 1944 a fait comme de nombreuses autres personnes : elle a confié sa rencontre avec André et sa vision du monde qui bascule dans la “drôle de guerre”, sans savoir que des fées cachées à travers les eaux de la fontaine l’entendaient.

Pour Halloween, l’histoire promet d’être bien moins merveilleuse et l’ambiance bien moins chaleureuse. Les bénévoles de l’association vont en effet vous parler d’un triste futur où ces grands spectacles d’été n’existent plus. Mais les anciens occupants du théâtre, eux, ne sont jamais vraiment partis et continuent de hanter les lieux. Pour aller à leur rencontre, il faut toutefois oser y pénétrer. Est-ce que ce sera votre cas ?

Infos pratiques : Théâtre de l’Espinet, rue de l’Espinet, Foix. Les dimanche 30 et lundi 31 octobre. Premier départ à 19h, puis toutes les 15 minutes jusqu’à 23h.

Tarif : 8 euros. Réservations conseillées au 05 61 02 88 26.