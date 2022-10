Vacances de la Toussaint dans le Tarn-et-Garonne : voici des idées de sorties

Vos vacances de la Toussaint s’annoncent animées dans le Tarn-et-Garonne. Vous pouvez, par exemple, réaliser un grand jeu de piste d’Halloween dans la cité médiévale de Lauzerte, participer aux nombreuses animations du musée Victor Brun de Montauban, créer votre propre “boîte à curiosités” en lien avec l’exposition du château de Gramont, ou encore, vivre une aventure avec les plus petits dans le magique “Monde Minot”.

Ateliers, jeux et contes au Muséum Victor Brun de Montauban

Le Muséum Victor Brun, situé à Montauban, le chef-lieu du Tarn-et-Garonne, propose tout un programme d’animations dédiées aux enfants pendant les vacances de la Toussaint. Les plus petits peuvent participer à plusieurs sessions d’enquêtes. L’objectif sera d’aider l’éléphante, gardienne du musée, à retrouver son amie Ginny la genette qui a mystérieusement disparu. Les plus grands, eux, partent à la découverte des animaux qui ont évolué de façon à tromper le monde qui les entoure. Entre camouflages, leurres, intimidations et coups de bluff, ils sont devenus de véritables maîtres de la tromperie.

La veille d’Halloween, le 30 octobre, le musée organise une soirée durant laquelle se côtoieront contes et histoires terrifiantes. Les enfants de 4 à 7 ans écouteront un conteur qui, accompagné par de fines percussions, déroulera des histoires d’animaux qui donnent de (légers) frissons. Les récits racontés aux 8-12 ans feront, par contre, dresser les cheveux sur la tête de ceux qui oseront rester jusqu’à la fin. Enfin, la soirée réservera de belles surprises aux adultes qui devront également faire preuve de courage pour aller jusqu’au bout des contes et des nouvelles fantastiques qui leur seront rapportés. Fantômes, manigances nocturnes, êtres prodigieux… Tout sera fait pour que vous ne fermiez pas les yeux de la nuit.

Infos pratiques : Musée Victor Brun, 2 place Antoine Bourdelle, Montauban, Tarn-et-Garonne. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h puis de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.

Détails du programme. Réservations au 05 63 22 13 85.

Un jeu de piste pour aider une sorcière dans le Tarn-et-Garonne pendant les vacances de la Toussaint

Dans le Tarn-et-Garonne, la mairie de Lauzerte organise un jeu de piste grandeur nature pour fêter, ensemble, Halloween pendant les vacances de la Toussaint. En famille ou entre amis, vous avez pour mission d’aider la sorcière du village à préparer son élixir d’Halloween qui permet de transformer les marrons en bonbons.

Pour mener à bien votre enquête, vous devrez d’abord arpenter les petites ruelles de la cité médiévale à la recherche d’indices qui vous conduiront vers une dizaine de cachettes dispersées aux quatre coins de la ville. Là, vous récupérerez les ingrédients magiques dont la sorcière a besoin pour concocter la potion. L’objectif est de remplir le chaudron afin que la magie opère. Mais attention, des sortilèges se seront glissés dans plusieurs épreuves et risquent bien de vous compliquer la tâche. Si vous souhaitez véritablement vous plonger dans l’ambiance, enfilez vos plus beaux costumes de squelette, vampire, sorcière ou clown maléfique, pour résoudre l’ensemble des énigmes et obtenir votre récompense.

Infos pratiques : Mairie de Lauzerte, 5 rue de la mairie, Lauzerte, Tarn-et-Garonne. Mercredi 2 novembre à 10h et 15h. Tarifs : de 3 à 7 euros. Inscriptions au 05 63 94 66 61.

Créez votre propre “boîte de curiosités” pour collectionner des merveilles

Le château de Gramont organise des ateliers créatifs pendant les vacances de la Toussaint. Les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination pour confectionner une superbe “boîte des curiosités“. Celle-ci leur servira ensuite à accumuler les merveilles, ranger leurs collections, ou exprimer leurs passions.

Cette animation est proposée dans le cadre de l’exposition “Les Chambres des Merveilles” présentée jusqu’en janvier prochain au château de Gramont. À travers sept “cabinets de curiosités”, l’exposition revient sur la tradition de la collection, telle qu’elle était pratiquée dès le XVIe siècle. Chaque salle présente différentes collections en rapport avec une thématique, comme la chambre des “Muses”, celles des “Lointains”, des “Songes”, des “Monstres”, des “Mondes cachés”, des “Curiosités” ou encore des “Sciences”. Vous découvrirez toute sorte d’objets du quotidien, comme des bijoux, des pierres précieuses, des coquillages, des statues… Mais aussi des dragons, des sirènes, des licornes, ou encore des palais miniatures et des instruments scientifiques.

Infos pratiques : Château de Gramont, lieu-dit Le Village, Tarn-et-Garonne. Ateliers les jeudi 27 octobre et 3 novembre, 15h. Tarifs : 4 à 6 euros. Réservations au 05 63 94 05 26.

Visitez une exposition pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint

La médiathèque de Montauban propose une exposition à destination des enfants de deux à sept ans jusqu’au 26 novembre prochain. “Monde Minot” est un voyage à travers l’univers des rêves, guidé par deux héros nommés Lilian et Capucine. Le parcours, interactif, est rempli de modules à faire tourner, de matières à toucher, de parfums à sentir, de jeux à tester, de sons à écouter…

Les personnages vous invitent d’abord dans leur chambre, où il faut traverser une armoire pour atteindre un monde rêvé, fait de découvertes et d’expériences scientifiques. Première escale dans le monde du vivant. Ici, les enfants découvrent les odeurs et les textures de la nature, ou encore les cris des animaux nocturnes. Puis, ils pénètrent dans le monde de la lumière. Ils sont alors portés par la magie des ombres, les murs d’étoiles, le mélange des couleurs, la phosphorescence. Dans un troisième temps, les plus petits explorent le monde virtuel, composé d’ordinateurs, de tablettes, de consoles, et de toutes sortes d’objets connectés. Enfin, ils terminent leur périple dans le monde des cinq sens, à travers l’alimentation. Assiettes, couverts, aliments, recettes, les enfants se plongent dans l’univers culinaire.

Infos pratiques : Médiathèque, 2 rue Jean Carmet, Montauban, Tarn-et-Garonne. Mardi et vendredi de 15h à 18h.

Mercredi et samedi de 10h à 12h, puis de 15h à 18h. Jeudi de 15h à 19h. Entrée libre.