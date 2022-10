Vacances de la Toussaint en Haute-Garonne : voici des idées de sorties

Participez à de nombreuses activités et animations pendant vos vacances de la Toussaint en Haute-Garonne. Comme, par exemple, un jeu de piste au Muséum du Pastel, une aventure dans le cimetière des animaux disparus de l’African Safari, une projection de film pour les tout petits au cinéma de Blagnac ou encore une visite de l’exposition “Science-fiction : vers l’infini et le futur” présentée à Muret.

Du cinéma pour les tout petits au CGR de Blagnac

Le cinéma CGR de Blagnac ouvre ses portes aux plus petits pendant les vacances de la Toussaint grâce à sa toute nouvelle programmation, “Les séances Ciné-Filou”. Pendant deux semaines, une sélection de six courts-métrages ayant un intérêt pédagogique ou éducatif, sera diffusée chaque matin dans les salles obscures. Le thème de cette première édition est “Nature et forêt”. Seront donc proposés : le célèbre classique Disney “Bambi“, “Mush-Mush et le petit monde de la forêt“, “Les ours gloutons“, “Premiers pas… Dans la forêt !“, “La chouette, entre veille et sommeil“, et enfin, “La petite taupe aime la nature“. Chaque film, qui met en scène des animaux, dure entre 40 minutes et 1 heure 10. Ils seront diffusés avec un son atténué, et il sera même possible d’allumer un peu les lumières.

À la sortie de la salle, les enfants recevront un diplôme “Mes premières séances”, une affichette du film choisi, un jeu ou un support pédagogique sur le court-métrage. Aussi, des animations sont prévues avant certaines projections, comme des ateliers de fabrication d’herbiers, des initiations aux jeux en bois, des séances photo avec des mascottes comme Olaf, des ateliers de maquillage sur le thème d’Halloween et plein d’autres surprises…

Infos pratiques : Cinéma CGR, ZAC du Grand Noble, Blagnac, Haute-Garonne. Ciné-Filou du 22 octobre au 6 novembre, projections à 10h15.

Tarif : 5 euros. Dès 2 ans. Activités à 9h45, gratuites. Détails du programme. Réservations en ligne.

Frissons garantis pendant les vacances de la Toussaint à l’African Safari de Haute-Garonne

Les éléphants, dromadaires, rhinocéros, girafes, lions et autres zèbres s’entourent de toiles d’araignées, squelettes et chapeaux de sorcière pendant les vacances de la Toussaint à l’African Safari de Haute-Garonne. Le parc à pied revêt en effet son plus beau costume pour vous plonger dans l’ambiance terrifiante d’un nouveau jeu de piste. En famille ou entre amis, collectez les indices dissimulés à travers les enclos qui vous aideront à résoudre des énigmes pour aider les animaux du zoo. Une fois le mystère résolu, vous pourrez participer aux ateliers de décoration de citrouilles que vous garderez ensuite en souvenir pour orner votre jardin.

Laissez vous également embarquer dans une visite glaçante. Pour la première fois, les sorcières du zoo vous ouvrent les portes du cimetière des animaux disparus. Vous en apprendrez davantage sur les menaces qui pèsent sur les espèces en voie d’extinction. Vous découvrirez aussi les dispositifs mis en place à l’African Safari pour leur préservation. Un spectacle nommé “Les animaux disparus”, présenté par l’association de théâtre de Plaisance-du-Touch, complétera d’ailleurs la visite ce samedi 29 octobre. Enfin, les membres du Conservatoire des espaces naturels d’Occitanie seront présents dans le parc ce mercredi 26 octobre pour vous parler des chauves-souris, emblèmes d’Halloween aussi effrayantes que fascinantes, en voie de disparition.

Infos pratiques : Zoo African Safari, 41 rue des Landes, Plaisance-du-Touch, Haute-Garonne. Du 22 octobre au 6 novembre, de 10h à 18h.

Programme complet des visites et animations. Jeu de piste : 2 euros, atelier : 6 euros, visite : participation libre. Entrée au parc : de 15 à 20 euros. Réservations en ligne.

Voyage vers le futur à l’exposition “Science-fiction” de Muret

Débutée le 8 octobre dernier, l’exposition “Science-fiction : vers l’infini et le futur” se poursuit jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint à Muret. Vous découvrirez les précurseurs, les fondateurs, l’âge d’or puis le renouveau de ce genre littéraire et artistique qui imagine ce que pourrait être le futur de la planète et décrit des univers parallèles, en partant toujours de postulats scientifiques et technologiques.

De nombreuses animations et jeux agrémentent l’exposition pendant les vacances. Vous pouvez par exemple participer à des ateliers de fabrication de cartes en relief dans lesquelles des robots prennent vie. Les organisateurs proposent également deux séances d’escape game. Enfermés dans une salle, vous disposerez d’une heure pour tenter de sauver la version cinéma du roman de science-fiction “La nuit des temps”, de l’écrivain et scénariste René Barjavel. Une séance de projection du film “Cocoon”, du réalisateur américain Ron Howard, est également prévue le jeudi 3 novembre prochain. Il raconte l’histoire de plusieurs pensionnaires d’une maison de retraite qui retrouvent la santé après s’être baignées dans une mystérieuse piscine.

Infos pratiques : Médiathèque François Mitterrand, 58 rue Clément Ader, Muret, Haute-Garonne. Du samedi 8 octobre au samedi 5 novembre. Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h, mercredi de 10h à 12h30, puis 14h à 19h30, samedi de 9h30 à 12h30, puis 14h à 17h. Détails du programme et inscriptions. Entrée libre.

Jeu de piste au Muséum du Pastel de Haute-Garonne pendant les vacances de la Toussaint

Le Muséum du Pastel, situé à Labège, au Sud de Toulouse en Haute-Garonne, organise plusieurs sessions de jeux de piste pendant les vacances de la Toussaint. Toutes ont le même scénario. Vous devrez arpenter les allées du musée pour chercher des indices dissimulés. À chaque étape du jeu, vous en apprendrez davantage sur l’Histoire de la Cocagne qui a longtemps basé sa fortune sur l’exploitation de la plante Isatis Tinctoia, la fleur utilisée pour créer le pastel. Aussi, vous découvrirez les pratiques des marchands de pastel et l’importance de la couleur bleue à l’époque de la Renaissance. Clou du spectacle : lorsque vous aurez résolu l’ensemble des énigmes, vous allez être témoin de l’apparition du bleu sur des tissus immergés dans les cuves du musée.

Si vous souhaitez, vous aussi, teindre vos propres confections, le Muséum du Pastel organise plusieurs fois par semaine des ateliers de teinture à destination des enfants, comme des adultes, pendant les vacances de la Toussaint. Si vous n’êtes pas habiles de vos mains et que vous préférez laisser faire les professionnels, vous pouvez aussi participer à une visite guidée des différentes salles de l’exposition qui sera suivie d’une démonstration de teinture.

Infos pratiques : Muséum du Pastel, 629 rue Max Planck, Labège. Ouvert de 10h à 12h30, puis de 13h30 à 17h. le lundi, et jusqu’à 18h du mardi au samedi. Jeux de piste jeudi 27 octobre à 14h30, mercredi 2 novembre à 10h30, samedi 5 novembre à 14h30. Réservations au 05 62 88 01 82.