Un appel aux dons pour les émissions Grain de sel, sur la préservation de la Méditerranée

Les porteurs du projet Grain de sel lancent un appel aux dons pour continuer à produire des émissions sur la préservation de la Méditerranée © Travel Doc

Depuis le mois de mai, l’association Travel Doc diffuse, le premier samedi de chaque mois, une émission du projet Grain de sel, pour sensibiliser le public à la richesse du patrimoine méditerranéen et à la nécessité de le préserver. Le programme est proposé sur une webtv dédiée et à travers le site du Journal Toulousain.

« Ce projet est produit par une association de citoyens professionnels de l’audiovisuel passionnés. Nous avons déjà produit six émissions, dont trois ont été diffusées. Mais il nous reste encore les cinq dernières émissions et leur teaser à monter », indique l’association Travel Doc.

Cette dernière lance un appel aux dons à travers une campagne de financement participatif à hauteur de 5 000 euros. « Aidez-nous à finaliser le montage audiovisuel de nos émissions ! (…) Grâce aux dons récoltés avec ce financement participatif, nous allons pouvoir embaucher du personnel afin de soulager notre équipe bénévole dans cette tâche colossale », explique l’association portée par 90 % de bénévoles.

Trois mois de tournages en 2021 pour Grain de sel

« Nous avons installé notre plateau TV itinérant sur six ports de la côte Occitane en 2021 et nous avons tourné une série de onze émissions. Ces émissions sont actuellement en cours de montage et de diffusion », raconte l’association qui a réalisé trois mois de tournages.

Les émissions concernent par exemple la création du bassin et ses enjeux, la production responsable autour de l’étang de Thau, la conservation écologique et les réserves, ou encore les phares et feux d’Occitanie.

Informations pratiques : la campagne de financement participatif est accessible sur Helloassos jusqu’au 2 septembre.