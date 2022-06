Orages. Sept départements d’Occitanie placés en vigilance orange

Des orages parfois violents sont attendus ce vendredi 3 juin en fin d’après-midi et soirée en Occitanie, selon Météo-France.

Des orages. Crédit photo : licence Pixabay – CC 6147366

« Des orages parfois violents, accompagnés de fortes chutes de grêle et de violentes rafales, sont attendus en fin d’après-midi et soirée sur le sud-ouest », annonce Météo-France, ce vendredi 3 juin. C’est pourquoi, l’institut place dix départements, dont sept en Occitanie, en vigilance orange orages.

Il s’agit des Hautes-Pyrénées de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l’Aveyron, en Occitanie et des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne en Nouvelle-Aquitaine.

Météo-France indique qu’ « une première salve orageuse concerne un grand quart sud-ouest du pays en fin de nuit et matinée, avec parfois quelques chutes de grêle, une forte activité électrique, et localement des rafales de 60 à 80 km/h ».

Des #orages forts 🌩️ont éclaté la nuit dernière et au petit matin au centre-est avec des cumuls de pluie importants à La Rochelle. Après une accalmie à la mi-journée, reprise des orages en fin d'après-midi en #Normandie puis, en soirée, de Midi-Pyrénées à l'Auvergne et Centre ⛈️ pic.twitter.com/09lC6XfV1D — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 3, 2022

Des orages annoncés en Occitanie

C’est en cours d’après-midi que de nouvelles cellules orageuses se développent vers le Béarn et le Pays basque puis gagnent rapidement vers le Gers, le Midi Toulousain, et enfin vers le Quercy, l’Albigeois et le Rouergue en soirée. Ces orages circulent rapidement, mais s’accompagnent de violentes rafales pouvant atteindre 100, voire 120 km/h. Ils s’accompagnent aussi de chutes de grêle localement fortes et de cumuls de précipitations atteignant 20 à 40mm/h, selon l’institut météorologique. Ils devraient ensuite s’atténuer en milieu de nuit en progressant vers le Massif central.

Ce temps orageux a été annoncé dès le début de semaine en marge de la hausse des températures.