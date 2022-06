Météo. De la chaleur et des orages à venir en Occitanie

Après un début de semaine ordinaire au regard de la saison, les conditions météo vont évoluer en Occitanie. La chaleur va s’accentuer et les orages seront nombreux durant le week-end.

© Christophe Vidal

Un temps relativement ordinaire au regard de la saison s’est installé sur l’ensemble du pays après une période de grosse chaleur. Mais la situation ne va pas s’éterniser. En effet, les prévisionnistes annoncent que la chaleur va s’accentuer avant un week-end marqué par des orages en nombre. Ceci en raison de l’approche d’une goutte froide, une poche d’air froid à environ 5 400 m d’altitude, au large du golfe de Gascogne.

Les prochains jours et le #weekend seront marqués par l'approche d'une goutte froide sur l'Atlantique tandis qu'un dôme de chaleur provoquera une #canicule en #Italie. Pour la France, cela se traduira par la multiplication des #orages ⛈️ 👇https://t.co/MCY1krTcSd pic.twitter.com/rDxhrP9VI7 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 31, 2022

D’abord, un pic de chaleur digne de l’été va frapper le sud et l’Occitanie. « La hausse des températures sera très marquée entre mercredi et vendredi, avec des pointes à 34°C attendues au pied des Pyrénées et en Provence. Cette chaleur sera lourde en raison d’un taux d’humidité dans l’air élevé et d’un ciel assez laiteux et parfois orageux », selon La chaîne météo. Mais ce pic de chaleur ne sera pas durable. Il sera dévié vers l’est en raison de l’approche d’une dépression atlantique.

« Dans cette configuration où la France sera influencée par la proximité de la goutte froide sur l’Atlantique et un contraste de température, l’instabilité va se renforcer. Le conflit de masses d’air restera situé entre les Pyrénées et le centre-est du pays, avec déjà les premières averses orageuses qui se produisent entre l’Auvergne, les Alpes du Nord et la Franche-Comté », prévient le média spécialisé. Les orages vont s’intensifier au fil des jours. « À partir de vendredi, les orages deviendront nettement plus nombreux et plus forts du sud-ouest au nord-est ainsi que sur les Alpes. »